Desligar esse item ajuda a reduzir a conta de luz

Muita gente acaba deixando os carregadores eletrônicos plugados na tomada, mesmo quando não estão em uso. Essa prática pode parecer inofensiva, mas tem um efeito considerável tanto no bolso quanto no meio ambiente.

Quando deixamos carregadores conectados, eles continuam consumindo energia, mesmo se o celular ou notebook não estiver carregando. Esse consumo varia entre 0,1 e 0,5 watts por hora e, ao final do ano, esse "consumo invisível" pode chegar a 2,28 kWh. Para se ter uma ideia, isso representa cerca de R$ 1,60 em despesas, considerando uma tarifa média de R$ 0,70 por kWh.

O perigo do “consumo fantasma”

O que chamamos de consumo fantasma, ou consumo em stand-by, é a energia que aparelhos gastam mesmo quando estão em modo de espera. Isso não se limita só aos carregadores; televisores, roteadores e até micro-ondas também entram nessa conta.

Um estudo revelou que esse consumo acumulado pode representar até 12% do total da conta de luz de uma casa. Então, desconectar os aparelhos quando não estão em uso é uma maneira super fácil de economizar energia.

Dicas para reduzir o consumo

Existem várias maneiras de economizar energia e, ao mesmo tempo, prolongar a vida útil dos seus gadgets. Aqui vão algumas dicas práticas:

Desconecte os carregadores após o uso : É simples e faz uma grande diferença.

Prefira carregadores certificados : Eles costumam ser mais eficientes.

Evite carregar à noite : Isso previne o desperdício.

Cheque a eficiência energética: Antes de comprar novos aparelhos, veja se eles têm boas classificações.

Além disso, pensar em investir em aparelhos mais modernos que sigam os padrões de eficiência energética pode ajudar bastante na conta no final do mês.

O impacto ambiental

A conta de energia não é o único ponto a se considerar. O consumo excessivo em stand-by também aumenta a demanda por eletricidade, resultando em mais emissões de gases que afetam o clima.

Mudanças simples, como as que mencionamos, não só ajudam a economizar no dia a dia, mas também contribuem para um futuro mais sustentável. Com as taxas de energia sempre mudando no Brasil, entender como nossos hábitos influenciam a conta de luz é fundamental. Tomando atitudes mais conscientes no uso de eletrônicos, podemos cuidar do nosso bolso e do planeta.