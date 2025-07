Descubra a idade do seu cérebro com este teste simples

A forma como uma pessoa caminha de um lugar para outro pode revelar muito sobre sua saúde física e mental. Pesquisas indicam que a velocidade dos passos pode até influenciar a hospitalização e, em casos extremos, a mortalidade. É interessante pensar que nossa maneira de andar pode refletir o envelhecimento do nosso cérebro.

Quando falamos sobre capacidade funcional, a maneira de caminhar se torna um ponto crucial. Se alguém está tendo dificuldades para se deslocar, isso pode afetar atividades diárias simples, como ir ao banheiro ou à cozinha. Identificar essa fragilidade é o primeiro passo para uma avaliação mais minuciosa.

Avaliação da caminhada

Para começar essa avaliação, um cronômetro é essencial. Medir a distância também é importante. Você pode realizar o teste em um espaço amplo, idealmente ao ar livre. Um bom ponto de partida é caminhar 5 metros com uma velocidade tranquila. Em seguida, você pode aumentar a distância para 10 metros. Para calcular sua velocidade, é só dividir 10 pela quantidade de segundos que você levou para percorrer essa distância.

Se o espaço disponível for menor, uma alternativa é medir 4 metros. Nesse caso, também cronometramos. A fórmula continua a mesma: divida a quantidade de segundos pelo número de metros. Uma conta simples, mas que pode fazer toda a diferença.

Hoje em dia, existem aplicativos como Google Fit, Strava, Walkmeter e MapMyWalk que ajudam a monitorar esses dados. É comum observar que, com o passar dos anos, a velocidade de caminhada de pessoas idosas tende a diminuir. No entanto, se essa diminuição for acentuada, pode ser um sinal de que algo não está certo.

Estudos mostram que a velocidade de caminhada pode estar ligada à expectativa de vida. Um levantamento feito pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, analisou cerca de 34 mil adultos com 65 anos ou mais e descobriu essa conexão. Os resultados mostraram que homens que andavam mais lentamente tinham 19% menos chances de viver por 10 anos aos 75 anos em comparação com aqueles que se moviam mais rapidamente. Por isso, é fundamental fazer check-ups regulares e ficar de olho na saúde.