Desafio bizarro: influencer propõe R$ 1 milhão com apenas 37 banhos anuais

Aella é uma influenciadora dos Estados Unidos que decidiu dar um passo ousado na busca por um parceiro. Com 33 anos, ela está disposta a oferecer 300 mil dólares, o que dá cerca de 1,6 milhão de reais, para encontrar alguém especial.

Nas redes sociais, Aella conta com 50 mil seguidores, e em 2023, ela fez uma declaração curiosa: disse que tomou apenas 37 banhos durante todo o ano anterior. Isso gerou bastante repercussão e chamou a atenção de muitos.

A rotina que surpreendeu a todos

Por meio de uma newsletter no Substack, Aella fez uma proposta intrigante: “Vou te pagar 100 mil dólares para me ajudar a arranjar um casamento, ou 300 mil dólares para facilitar um acordo de inseminação. Se você me indicar um cara e eu acabar casando com ele, eu te pago 100 mil”.

Ela se posiciona de forma bem aberta: “Sou uma pessoa muito esquisita. Não é difícil encontrar pessoas para sair, mas o número de homens com quem realmente gostaria de casar é bem pequeno.” Para viabilizar esse desafio, Aella disponibilizou formulários para receber indicações de possíveis parceiros. Mas tem um detalhe que não pode passar batido: ela toma banho apenas uma vez a cada 10 dias.

Em entrevista ao site Slate, divulgada em 30 de agosto, Aella falou sobre sua experiência em busca de amor, mencionando que já recebeu mais de 7 mil opções de candidatos. Durante a conversa, ela explicou sua escolha de não tomar banho com frequência: “Fiz isso como uma experiência com a higiene, um tema que raramente é discutido, porque é um grande tabu social. As pessoas costumam reagir mal; já me chamaram de fedida e algumas até se afastam porque não compartilham da mesma abordagem.”

A escolha de Aella provoca reflexões sobre como cada um vive sua própria rotina e o que isso diz sobre nós. E, bem, nesse mar de informações e comportamentos, fica a sensação de que todos temos algo a aprender.