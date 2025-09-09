Datas do Bolsa Família em setembro: confira hoje os pagamentos

Setembro já chegou e, com ele, a expectativa dos beneficiários do Bolsa Família para os pagamentos deste mês. Marquem no calendário: o início dos repasses será no dia 17. É bom ficar de olho nas datas, pois cada pagamento vai seguir a ordem do Número de Identificação Social (NIS).

Além do Bolsa Família, durante setembro, as famílias também poderão contar com o Auxílio-Gás. Esse auxílio é uma mão na roda, especialmente para ajudar a enfrentar os altos preços dos botijões de gás.

Datas dos pagamentos

Se o seu NIS termina em 1, você já pode ficar tranquilo. O pagamento cairá na conta no dia 17/09. No dia seguinte, 18/09, os que têm o final 2 também receberão. Para quem possui o dígito 3, a data é 19/09, e assim por diante. Aqui estão as datas detalhadas para os demais números:

NIS final 4 : 22/09

: 22/09 NIS final 5 : 23/09

: 23/09 NIS final 6 : 24/09

: 24/09 NIS final 7 : 25/09

: 25/09 NIS final 8 : 26/09

: 26/09 NIS final 9 : 29/09

: 29/09 NIS final 0: 30/09

O valor fixo do Bolsa Família é de R$ 600, mas há ainda a possibilidade de receber uma grana extra, dependendo da situação familiar. Por exemplo, mães com bebês de até 6 meses ganham um bônus de R$ 50. Quem está grávida ou tem crianças e adolescentes de 7 a 18 anos também pode adicionar mais R$ 50 ao valor. Além disso, famílias com crianças de até 6 anos recebem R$ 150.

Falando do Auxílio-Gás, esse benefício ajuda a arcar com os custos dos botijões, valendo para um botijão de 13 kg. É bom lembrar que esses dados são da Agência Nacional do Petróleo e Gás.

Para ter acesso ao Bolsa Família, é importante estar com o Cadastro Único (CadÚnico) regularizado. Mantenha suas informações sempre atualizadas! Além disso, a renda familiar precisa ser de até R$ 218 por pessoa.

Outro ponto que não pode ser esquecido: as crianças devem ter frequência escolar adequada, e as gestantes precisam estar fazendo acompanhamento dos pré-natais. E, claro, as carteiras de vacinação têm que estar em dia. Para se inscrever no programa, basta agendar um horário em um Centro de Referência da Assistência Social (Cras).