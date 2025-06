Como remover o Meta AI da sua conta

A Meta AI é a assistente virtual criada pela Meta, que está integrada aos principais aplicativos da empresa, como WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger. Embora muitos achem a ideia incrível, a forma como ela foi introduzida no WhatsApp deixou algumas pessoas um pouco irritadas.

Isso porque a assistente ocupa um espaço visível na tela, com uma barra de pesquisa no topo e um botão no canto inferior direito. Para muitos usuários, essa presença tornou a navegação menos fluida e um pouco confusa. Como resultado, já surgiu a busca por maneiras de desativar essa funcionalidade. No entanto, até agora, não dá para desligar a Meta AI completamente.

Mas calma! Existem algumas alternativas para minimizar a presença dela no WhatsApp e permitir que funcione de maneira discreta. Vamos explorar essas opções a seguir.

Removendo o chat com a Meta AI

Uma forma de tornar a Meta AI menos incômoda é excluir o chat dela. Fazendo isso, você evita que ela apareça na lista de conversas e também suspende o envio de mensagens automáticas. Aqui está como fazer:

Abra o WhatsApp e localize o chat com a Meta AI na lista de conversas;

Se você usa Android, pressione e segure o chat até que um menu de opções surja. No caso de iOS, basta arrastar a conversa para a esquerda;

Escolha a opção “Apagar conversa”.

Removendo o botão da Meta AI da tela inicial

Atualmente, a opção de esconder o botão da Meta AI está liberada apenas para os usuários nos Estados Unidos. Mas não se preocupe: a função deve chegar a outros países em breve. Para quem já tem acesso, veja como proceder:

Vá até as configurações do WhatsApp, que ficam no ícone de três bolinhas no canto superior direito para Android, ou no canto inferior para iOS;

Selecione “Conversas”;

Desative a chave ao lado de “Mostrar Botão Meta AI”.

Essas etapas vão ajudar você a ter um pouco mais de controle sobre como a assistente aparece no seu WhatsApp, tornando a experiência mais tranquila.