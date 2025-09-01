Notícias

como obter até r$ 900 a mais na sua renda

O Bolsa Família é uma rede de proteção essencial para muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social no Brasil. Neste mês de setembro, os beneficiários podem receber até R$ 900. Esse apoio financeiro é crucial para garantir uma melhor qualidade de vida a quem precisa.

Além do valor principal, o programa oferece adicionais que fortalecem ainda mais essa segurança, como o Benefício Variável Familiar e o Benefício Primeira Infância. É importante acompanhar todas as informações por meio dos canais oficiais do governo, já que o Bolsa Família considera o Número de Identificação Social (NIS) para determinar os pagamentos.

O Bolsa Família é um suporte importante para adolescentes, crianças e mulheres grávidas. Para receber os benefícios, é necessário estar com os dados regularizados no CadÚnico. Neste mês, o valor fixo permanece em R$ 600, mas os valores adicionais dependem da composição familiar.

O Benefício Primeira Infância pode adicionar R$ 150 para cada criança de até seis anos. Já o Benefício Variável Familiar oferece R$ 50 para adolescentes entre sete e dezoito anos, além das mulheres grávidas. Com a combinação desses benefícios, é possível alcançar até R$ 900.

Sobre a Renda de Cidadania, ela está fixada em R$ 142 dentro do contexto do Bolsa Família. O Benefício Extraordinário de Transição é destinado para quem estava recebendo o Auxílio Brasil e tinha valores maiores. Neste mês, os pagamentos acontecem de acordo com o último dígito do NIS.

Para quem tem o último número 1, o pagamento será feito no dia 17/09. O número 2 recebe em 18/09, e assim por diante. As datas seguem até o último dígito 0, que será atendido em 30/09.

Assim, para chegar até os R$ 900 no Bolsa Família, é fundamental visitar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Esse passo é essencial para atualizar os dados no Cadastro Único. Na visita, é preciso informar a renda mensal e o endereço correto, levando os documentos necessários. Essa atualização evita surpresas e garante que você não fique sem o valor que precisa.

