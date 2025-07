Coca-Cola apresenta novo refrigerante com benefícios à saúde

A Coca-Cola Plus, que fez sua estreia no Japão em 2017, está atraindo olhares como uma bebida funcional bem diferente do que estamos acostumados. Com promessas de zero calorias, zero açúcar e a inclusão de fibras, ela se apresenta como uma aliada no controle da gordura corporal.

Para deixar tudo ainda mais interessante, a bebida foi aprovada pelo governo japonês como um alimento de uso específico para a saúde, conhecido como Tokuho. Isso traz um respaldo importante para os consumidores que buscam opções mais saudáveis.

O diferencial da Coca-Cola Plus

O grande charme da Coca-Cola Plus está na adição de dextrina resistente, uma fibra que não é digerida pelo corpo. Cada garrafinha traz cinco gramas dessa fibra, que tem como função reduzir a absorção de gordura nas refeições e ajudar a manter os níveis de triglicérides sob controle. Vale lembrar que esse produto é uma repaginação de uma versão anterior, que data de 2009, mas que não fez tanto sucesso e foi retirada do mercado. A embalagem branca, com detalhes vermelhos, enfatiza as características de zero calorias.

Reconhecimento e cuidados

O selo FOSHU, concedido pelo governo japonês, atesta os benefícios funcionais da Coca-Cola Plus. Porém, é bom ter cautela: especialistas sugerem que o ideal é não ultrapassar uma garrafa por dia. Exagerar no consumo de fibras pode resultar em alguns desconfortos intestinais.

Popularidade e público-alvo no Japão

No Japão, a Coca-Cola Plus rapidamente conquistou o coração, especialmente dos consumidores acima dos 40 anos. Essa faixa etária costuma valorizar produtos que oferecem prazer ao paladar sem abrir mão da saúde. E essa bebida se encaixa bem na tradição japonesa de criar versões inusitadas de itens consagrados — pensa a gente em Kit Kat de wasabi ou Oreo de chá verde.

A venda da Coca-Cola Plus no Japão reflete uma onda crescente de interesse por bebidas funcionais. Embora ainda não haja planos para sua comercialização em outros países, o sucesso que ela vem fazendo no Japão mostra que há um mercado promissor para refrigerantes com esses atributos benéficos à saúde.