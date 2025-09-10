Clientes do Nubank endividados são notificados pela Serasa

A Serasa, que é uma referência quando se fala sobre saúde do crédito no Brasil, fez um comunicado dirigindo-se aos usuários do Nubank. O foco foi especialmente nas pessoas que estão enfrentando dívidas. A ideia é criar um canal de comunicação que ajude quem está endividado a encontrar soluções.

A Serasa deseja estimular a renegociação das dívidas, buscando opções que tornam mais fácil para as pessoas se organizarem e quitarem seus débitos.

Como regularizar

Se você precisa regularizar dívidas, saiba que é possível fazer isso tanto pelo Nubank quanto pela Serasa. O Nubank é conhecido pela facilidade que oferece aos seus clientes, como a isenção de anuidade e uma ferramenta bastante prática. No entanto, essa facilidade também pode levar alguns a se arriscarem financeiramente.

As dívidas de crédito podem crescer rapidamente devido aos juros. O Nubank permite a junção de várias dívidas, mas é importante ter cuidado. Por isso, a Serasa quer ajudar a simplificar o processo de renegociação, evitando que problemas maiores surjam devido ao endividamento.

Para regularizar suas pendências pelo Nubank, basta acessar a área “Cartão de Crédito”, clicar em “Fazer um acordo” e também considerar a opção “Parcelar”. Com estas ferramentas, você consegue encontrar as alternativas de pagamento que melhor se adequam ao seu perfil. Se você tem empréstimos, pode usar a opção “Renegociar” para lidar com eles.

Já na Serasa, existe o recurso Limpa Nome, acessível pelo aplicativo ou site. Ele ajuda você a encontrar alternativas de renegociação baseadas no seu CPF. Ao acessar, procure pela opção “Negociar dívidas”. Depois, é só inserir o número do seu documento e conferir as ofertas disponíveis. Você pode escolher entre pagar à vista ou parcelar. Para finalizar, é só clicar em “Concluir acordo”.

Depois de fazer a renegociação, você receberá um comprovante com todas as informações acordadas para quitar suas dívidas na Serasa. Isso não só impacta positivamente no seu score de crédito, mas também melhora suas chances em futuras financiamentos. Lembre-se: dívidas não apenas dificultam o acesso a novos empréstimos e cartões, mas também podem tornar sua vida financeira mais complicada.