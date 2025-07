Cidade é eleita a melhor para visitar em 2025

O relatório mais recente da Euromonitor International trouxe uma lista super interessante: o Top 100 City Destinations Index. Nela, são destacadas as cidades ao redor do mundo que se sobressaem em infraestrutura, políticas e sustentabilidade. Publicado em dezembro de 2024, o estudo mostra que Paris, na França, continua firme e forte no primeiro lugar, enquanto cidades da Ásia, como Tóquio e Singapura, estão conquistando cada vez mais espaço.

Europa e Ásia: Potências do turismo global

A Europa está se destacando com nove cidades entre as 20 melhores do ranking. Paris, por exemplo, mantém sua posição de destaque pelo quarto ano consecutivo. Isso se deve à sua rica herança histórica e a inovações voltadas para a sustentabilidade. Outras cidades europeias, como Madri, Roma, Milão e Amsterdã, também estão sólidas como destinos turísticos de primeira linha.

Do outro lado do mundo, na Ásia, Tóquio ocupa a terceira posição. A cidade se destacou pela melhoria significativa em sua infraestrutura turística e uma recuperação impressionante após a pandemia. Singapura, com sua liderança econômica e eficiência empresarial, continua a atrair visitantes de várias partes do globo.

Brasil em destaque no ranking

O Brasil fez sua aparição marcante no cenário global com São Paulo e Rio de Janeiro figurando na lista. São Paulo subiu na classificação e agora ocupa a 93ª posição em 2024, enquanto o Rio de Janeiro avançou para a 37ª. Ambas as metrópoles brasileiras são reconhecidas pela cultura vibrante e pelas paisagens deslumbrantes, mas ainda enfrentam desafios em relação à segurança e à infraestrutura.

Avaliação detalhada e metodologia

Para compor o ranking, a Euromonitor International utiliza 55 indicadores, divididos em seis pilares principais: desempenho econômico, turismo, infraestrutura, políticas de turismo, saúde e segurança, e sustentabilidade. Essa metodologia completa oferece uma visão clara de como aspectos econômicos e sociais impactam o turismo de modo global.

Ofertas atraentes e destinos alternativos

Além dos destinos mais conhecidos, cidades emergentes como Taipei, em Taiwan, estão brilhando no turismo asiático. A capital taiwanesa tem promovido sua rica cena cultural e paisagens impressionantes, atraindo cada vez mais turistas, especialmente os americanos.

Enquanto isso, países como Albânia, Nepal e Bolívia surgem como opções econômicas, proporcionando experiências culturais ricas e vistas de tirar o fôlego a preços acessíveis. Nesse cenário, destinos como Bangkok ainda são muito procurados, especialmente por aqueles que buscam equilibrar custo e experiências únicas.

Ilhas exóticas na Austrália e na Tanzânia também estão na mira de viajantes que querem se refugiar na natureza e desfrutar de um toque de luxo. A análise da Euromonitor sobre os destinos turísticos populares de 2025 mostra como a diversidade de alternativas, que vão de grandes metrópoles a ilhas remotas, enriquece o panorama do turismo moderno.