Notícias

Chatbot de Musk expõe diálogos privados de usuários

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Chatbot de Musk vaza conversas privadas de usuários
Chatbot de Musk vaza conversas privadas de usuários

As interações com chatbots de inteligência artificial (IA) deram uma balançada com um recente vazamento de dados do Grok, criado pela xAI do Elon Musk. Mais de 370 mil conversas de usuários foram expostas depois que elas acabaram sendo indexadas pelo Google. O problema começou quando alguns usuários, ao clicarem na opção “Compartilhar” do Grok, geraram links que ficaram acessíveis a qualquer um. E o mais grave: isso aconteceu sem que as pessoas fossem informadas. O resultado? Um verdadeiro festival de diálogos que variavam de conversas normais a conteúdos bem preocupantes, como nomes e senhas.

A dimensão do problema

O que aconteceu com o Grok é só a ponta do iceberg. Outros serviços de IA, como o ChatGPT e o Meta AI, também já enfrentaram situações parecidas. Lá em março, uma falha no ChatGPT permitiu que usuários vissem os títulos das conversas dos outros sem querer, enquanto o Meta AI teve diálogos vazados sem a autorização dos usuários. No caso do Grok, os temas revelados iam de fabricação de substâncias ilícitas a planos arriscados. Isso mostra o quanto é arriscado usar essas ferramentas sem uma proteção adequada.

Reações e expectativas do mercado tecnológico

Diante de tantas críticas, algumas empresas de tecnologia, como a OpenAI, começaram a rever suas políticas de compartilhamento. Para evitar que novos vazamentos aconteçam, a OpenAI decidiu pausar temporariamente sua função de compartilhamento. Agora, espera-se que a indústria como um todo adote regras mais rígidas que protejam as informações dos usuários.

Criar medidas robustas de segurança e transparência é fundamental para evitar que ocorrências como a do Grok se repitam. Assim, as empresas precisarão revisar a maneira como cuidam dos dados, oferecendo aos usuários a confiança de que suas informações estarão seguras durante as interações com a IA.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

O que acontece se você recusar o bafômetro? A resposta surpreende motoristas

Recusar o bafômetro: o que motoristas precisam saber

11 minutos atrás
caso raro de peste bubônica é confirmado

Peste bubônica: caso raro é confirmado em recente investigação

41 minutos atrás
Infração caríssima vira pesadelo no trânsito

Infração custosa se torna problema no trânsito

2 horas atrás
Quer acelerar sem carteira? Descubra as motos que você pode dirigir livremente

Motocicletas que podem ser pilotadas sem carteira de habilitação

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo