Motocicletas que podem ser pilotadas sem carteira de habilitação

Quer acelerar sem carteira? Descubra as motos que você pode dirigir livremente

Muitas pessoas têm rotinas bem agitadas, não é mesmo? Com isso, encontrar um meio de transporte que seja prático e eficiente se torna essencial. Para quem está nessa busca, a questão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sempre aparece. Cumprir as regras de trânsito é fundamental, mas existem opções de motos que não exigem a categoria A, tornando-se acessíveis para mais pessoas.

Os modelos

Vamos falar de algumas motos que alcançam até 50 km/h e só precisam da ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotor). Essa é uma alternativa bem menos burocrática para quem vive nas grandes cidades. Afinal, o custo-benefício é sempre um ponto importante.

Primeiro, temos a Shineray Jet 50S. Essa motinho pequena tem motor de 49 cc, podendo atingir até 8.000 rpm, com um torque de 0,26 kgf·m. Ela tem partida elétrica ou pelo pedal e conta com quatro marchas, sendo semi-automática. O tanque dela comporta até 3 litros, e o preço é de R$ 10.590. Uma opção muito prática.

Outra boa alternativa é a Shineray Phoenix S EFI. Essa moto já vem com injeção eletrônica, que ajuda na economia de combustível. O design é simples, mas super funcional para o dia a dia, e também possui quatro marchas. O preço dela gira em torno de R$ 9.990.

Se você busca algo elétrico, a Watts WS50 pode te interessar. Ela atinge até 32 km/h, com potência que pode chegar a 50 km/h, dependendo da carga. O motor tem 1.000 W, e o valor é de R$ 12.990.

Também vale mencionar a Bull F5 Plus NG. Com um torque de 0,75 kgf·m, ela é semi-automática e pode ser ligada pelo pedal ou eletricamente. O preço é de R$ 10.990, uma alternativa bem razoável.

Por fim, vamos falar da Shineray PT1. Essa é a opção elétrica mais em conta da lista, com um motor de 350 W que alcança até 25 km, precisando ser recarregada a cada 8 horas. O peso é de 50 kg e conta com uma cestinha na parte da frente, perfeita para levar pequenas compras. O preço é de apenas R$ 6.790, ideal para quem precisa de deslocamentos rápidos na cidade.

Assim, essas motos são ótimas opções para quem procura praticidade e economia no dia a dia!

