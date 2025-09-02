Cerveja alemã centenária inicia produção em São Paulo

As cervejas alemãs são conhecidas pela sua alta qualidade e pelo toque tradicional que vêm direto de seu país de origem. No Brasil, muitos apreciadores têm o desejo de degustar essas delícias, mas, infelizmente, o preço nem sempre ajuda. Mas a boa notícia é que esse cenário pode mudar!

A importadora Bier & Wein, que atua há mais de 30 anos no mercado de cervejas especiais, fechou um acordo animador com a Hofbräu München. Essa é uma das cervejarias mais icônicas da famosa Oktoberfest, e a intência é produzir a clássica HB Hefe Weizen, uma cerveja de trigo que faz parte da história desde 1602, aqui mesmo no Brasil.

A produção deve começar ainda este mês em uma parceria com uma fábrica localizada em São Paulo. Os representantes da Hofbräu ficaram muito satisfeitos com a escolha do local. A meta inicial é produzir 5 mil hectolitros por ano — ou seja, cerca de 1 milhão de garrafas de 500 ml. A distribuição está prevista para começar por volta de outubro.

Preço, rótulo e detalhes: mais sobre a versão nacional da cerveja alemã

As versões brasileiras da HB Hefe Weizen virão em garrafas de 500 ml e latas de 473 ml, com rótulos que vão manter o mesmo visual das importadas. A melhor parte? O preço deve ser aproximadamente 20% menor em relação à versão que vem da Alemanha, o que torna essa delícia muito mais acessível.

Embora a cerveja utilize ingredientes enviados da Alemanha, a produção vai contar com a supervisão de mestres-cervejeiros, garantindo que o sabor e a qualidade não se percam. Assim, os consumidores poderão sentir a verdadeira tradição bávara, com a vantagem de um produto fresco e a um preço mais em conta.

Acordo entre a HB e Bier & Wein pode trazer mais cervejas da marca para o Brasil

Além da HB Hefe Weizen, a Bier & Wein está planejando trazer também a HB Original, uma lager clara de baixa fermentação. E mais: essa versão virá em barris de 30 litros em aço retornável, ampliando as opções para quem adora uma boa cerveja.

Em resumo, os amantes da cerveja alemã podem se preparar para novidades que prometem trazer um pedacinho da Alemanha para mais perto, tudo isso com um toque especial e saboroso.