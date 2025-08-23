Notícias

Celular repleto de germes? Aprenda a limpá-lo com cuidado

Os celulares se tornaram parte essencial do nosso dia a dia. Usamos para tudo: conversar, navegar nas redes sociais, trabalhar e até se divertir. Com isso, eles acabam navegando por ambientes bastante variados e, por esse motivo, podem acumular uma quantidade impressionante de germes e bactérias. Isso torna a limpeza desses dispositivos super importante para a nossa saúde.

Porém, é bom lembrar que os celulares são feitos com componentes eletrônicos delicados. Isso significa que, ao higienizá-los, precisamos ter um certo cuidado para não estragar o aparelho. Vamos entender como fazer essa limpeza de forma correta e segura?

Começamos pela escolha dos produtos certos e os métodos mais eficazes para limpar seu aparelho. Aqui estão algumas dicas práticas.

Evitar substâncias abrasivas

Pode parecer tentador usar aqueles produtos de limpeza que fazem milagre em casa, mas alguns deles podem danificar o seu celular. Fique longe de:

  • Álcool em alta concentração (como o de 70% ou gel);
  • Água sanitária e cloro;
  • Produtos de limpeza de cozinha (como detergente e sabão em pó);
  • Solventes, como acetona ou removedores.

O ideal é usar álcool isopropílico, que é mais seguro já que tem menos água e evapora rapidamente. Outra opção são produtos específicos para limpeza de telas, que são seguros e eficazes.

Desligar o celular antes de limpar

Para evitar qualquer problema, o melhor é desligar o celular antes de começar a limpeza. Isso facilita bastante e reduz o risco de danos. Se a umidade ou qualquer líquido entrar em contato com as partes energizadas do aparelho, você pode acabar causando um curto-circuito ou até pegar um choque.

Evitar o contato direto com líquidos

Nada de borrifar líquidos diretamente no celular! Também não é uma boa ideia mergulhá-lo em soluções de limpeza. A maneira certa é borrifar o produto em um pano de microfibra macio e passar suavemente pelo aparelho. Isso ajuda a evitar que o líquido entre nas aberturas, o que pode ser bem arriscado.

Seguindo essas dicas simples, você pode manter seu celular limpo e seguro para o uso diário, aproveitando ao máximo tudo o que ele pode oferecer.

