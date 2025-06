calendário de pagamento de julho 2023

O Pé-de-Meia é uma iniciativa do governo federal pensando em ajudar os jovens a permanecerem na escola. Entre os dias 21 e 28 de julho, os beneficiários começarão a receber a quarta parcela do Incentivo-Frequência. Esse valor, de R$ 200, será creditado nas contas digitais dos estudantes através do aplicativo Caixa Tem.

Essa ação tem o objetivo de combater a evasão escolar entre os alunos do ensino médio das escolas públicas. Para garantir o recebimento do benefício, é preciso que os jovens tenham uma frequência mínima de 80% nas aulas. Assim, é uma ótima motivação para que eles continuem firmes nos estudos.

Calendário de pagamentos em julho

Os pagamentos ocorrerão de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento de cada participante. Isso vai facilitar a distribuição do auxílio entre milhões de estudantes. Confira o calendário:

Nascidos em janeiro e fevereiro: 21 de julho;

Nascidos em março e abril: 22 de julho;

Nascidos em maio e junho: 23 de julho;

Nascidos em julho e agosto: 24 de julho;

Nascidos em setembro e outubro: 25 de julho;

Nascidos em novembro e dezembro: 28 de julho.

Se o estudante for menor de idade, é necessário que um responsável legal autorize a movimentação dos valores.

Critérios de elegibilidade

Para ter acesso ao Incentivo-Frequência, os estudantes precisam atender a alguns critérios. Eles devem ter entre 14 e 24 anos e estar matriculados no ensino médio público ou em programas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além disso, é importante que estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), que comprova a situação de vulnerabilidade social.

Outro detalhe importante é que o CPF precisa estar regular na Receita Federal. Isso garante que os alunos que se qualificam realmente recebam os depósitos mensais. Essas regras ajudam a direcionar o auxílio a quem realmente precisa.

Utilização do Caixa Tem

O aplicativo Caixa Tem é essencial para que os estudantes acompanhem seus benefícios. Nele, é possível visualizar saldos, consultar as datas de pagamento e realizar transações, como transferências e pagamentos.

Para acompanhar o desempenho escolar e obter informações sobre o status dos pagamentos, o aplicativo Jornada do Estudante, disponibilizado pelo Ministério da Educação, pode ser muito útil. É uma ferramenta prática para manter tudo organizado e em dia.