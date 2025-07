Caixa Tem permite saque de R$ 708 por meio do Pix

As pessoas que estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e recebem benefícios como o Bolsa Família ou o Auxílio Gás já podem começar a movimentar os valores liberados desde junho. No total, dá para chegar a pelo menos R$ 708. Para acessar esses valores, é só usar o aplicativo Caixa Tem, onde os pagamentos são feitos em diferentes datas.

O pagamento é organizado de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Se você não recebeu ainda, é bom ficar de olho no calendário, pois os repasses seguem um cronograma definido pelo governo. E quem não tem o cartão do Bolsa Família pode retirar o dinheiro em uma agência da Caixa Econômica Federal, levando apenas um documento de identificação.

O saldo disponível pode ser usado para fazer transferências e pagamentos via PIX pelo app da Caixa. Para conseguir o Bolsa Família, a renda per capita deve ser de até R$ 218. Já para o Auxílio Gás, o limite é meio salário mínimo, que hoje é R$ 759.

Entenda os repasses

Ficar atento ao calendário é fundamental para não perder os prazos. Por exemplo, o Auxílio Gás precisa ser movimentado em até 120 dias. Para garantir a segurança, quem tem final de NIS 1 recebeu o pagamento no dia 16 de junho, enquanto quem tem final 0 recebeu em 30 de junho.

O Bolsa Família também funciona com escalonamento: quem tem final de NIS 1 começou a receber a partir do dia 18 de julho, e esse processo vai até o dia 31 para quem tem final 0. Essa organização ajuda a evitar filas e garante que os beneficiários acessem os valores de forma mais tranquila.

O Caixa Tem permite monitorar todas as transações, assim você pode acompanhar o uso do saldo para pagamentos e transferências via PIX. O aplicativo é gratuito e acessível pelo celular, facilitando muito a vida das pessoas que mais precisam desse suporte.

Lembre-se que manter os dados no Cadastro Único atualizados é super importante. Informações desatualizadas podem prejudicar o acesso aos benefícios e até bloquear o recebimento. Por isso, se acontecer alguma alteração na composição da família, vale a pena fazer a atualização o quanto antes.