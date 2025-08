Brasileira é vítima de golpe do falso namoro com celebridade americana

Uma mulher de 74 anos, que vive em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi vítima de um golpe de namoro que deixou sua família preocupada. O golpista se passou pelo famoso bilionário Elon Musk e, infelizmente, conseguiu enganar a idosa, levando-a a fazer transferências financeiras com o dinheiro de empréstimos.

### A Farsa

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, o golpista se comunicava com a senhora por meio do WhatsApp. Ele a envolveu emocionalmente, chamando-a de “meu amor” e “querida”. Essa troca constante de mensagens afetuosas fez com que a mulher se sentisse atraída por ele, tornando as solicitações de dinheiro ainda mais convincentes.

Os familiares começaram a desconfiar quando notaram que, apesar de ela viver em uma casa e receber uma pensão por morte, a senhora dizia que estava sem dinheiro. As mensagens que o golpista enviava eram claras: ele pedia valores como R$ 200, além de um cartão para jogos que custava R$ 300. Isso chocou a família, que conhecia a situação financeira da idosa, que sempre havia sido estável.

A filha da vítima ficou alarmada ao ver as conversas no celular da mãe e decidiu denunciar o caso à polícia. Surpreendentemente, a idosa chegou a fazer um empréstimo de R$ 22 mil para atender aos pedidos do golpista.

As autoridades já registraram outros casos semelhantes ao dela, e a situação está sendo investigada como estelionato. Diante disso, é fundamental que os familiares de idosos tenham um olhar atento e se certifiquem de que seus entes queridos estejam protegidos contra esse tipo de golpe. Monitorar a atividade no celular e esclarecer a importância de não compartilhar informações financeiras é um passo essencial para evitar surpresas desagradáveis.