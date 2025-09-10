Bolsa Família pode oferecer R$ 600; saiba como receber

O programa Bolsa Família é uma mão na roda para muitas famílias brasileiras que se encontram em situação de vulnerabilidade. Em setembro, o repasse do benefício vai ocorrer entre os dias 17 e 30, e é importante ficar de olho no número final do NIS (Número de Identificação Social) para saber exatamente quando o dinheiro chega.

As datas de repasse começam no dia 17, quando aqueles com o NIS terminando em 1 receberão um valor fixo de R$ 600. No dia seguinte, 18, será a vez de quem tem o NIS final 2. E assim por diante: o 3 vai receber no dia 19; 4 no dia 22; 5 no dia 23; 6 no dia 24; 7 no dia 25; 8 no dia 26; 9 no dia 29 e, por fim, o que termina em 0 no dia 30. Para facilitar, é possível conferir todo o cronograma pelo aplicativo Caixa Tem ou nos canais da Caixa Econômica Federal.

Quem é beneficiado pelo Bolsa Família deve ter uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa na família. Por isso, manter as informações do Cadastro Único (CadÚnico) sempre atualizadas é fundamental. Além disso, as crianças precisam ter uma frequência escolar boa e a carteira de vacinação completa para garantir que a família continue recebendo o benefício.

Com o Caixa Tem, é possível acessar o dinheiro e até pagar contas, tornando tudo mais prático. Só não esqueça de levar o cartão e a senha, caso precise ir a uma lotérica.

E tem mais! Além dos R$ 600, o Bolsa Família também oferece benefícios extras. São R$ 150 e R$ 50 destinados a programas como o Benefício Primeira Infância (BPI), o Benefício Variável Familiar (BVF) e o Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN). Esses valores adicionais ajudam a complementar a alimentação, a educação e até os cuidados de saúde das crianças. É uma rede de apoio que faz toda a diferença no dia a dia.