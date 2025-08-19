Notícias

Bactéria carnívora afeta praias e leva a cancelamentos de reservas

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 6 minutos atrás
2 minutos lidos
Bactéria “carnívora” atinge praias e causa cancelamento de reservas
Bactéria “carnívora” atinge praias e causa cancelamento de reservas

As autoridades de saúde dos Estados Unidos estão ligando o alerta para as praias neste verão por causa de um aumento nas infecções causadas pela bactéria Vibrio vulnificus. Isso chama muito a atenção, especialmente para quem gosta de aproveitar as férias na areia ou saborear frutos do mar fresquinhos.

Essa bactéria é encontrada principalmente em águas salgadas e salobras e pode causar infecções bastante sérias. Em casos extremos, a situação pode ficar tão grave que leva à morte. Durante os meses de maio a outubro, quando a temperatura das águas sobe, os riscos aumentam. Isso preocupa ainda mais em lugares turísticos, como o famoso Píer de Santa Mônica, na Califórnia, onde o turismo é uma parte importante da economia.

Infecções

As estatísticas são alarmantes. Entre 1988 e 2018, as infecções por Vibrio vulnificus aumentaram de forma significativa, e as projeções indicam que essa situação pode piorar se o aquecimento global continuar avançando. Nos Estados Unidos, anualmente, há cerca de 80 mil casos de vibriose. A infecção normalmente acontece pelo consumo de frutos do mar contaminados ou pelo contato de feridas abertas com a água afetada.

Quando a infecção ocorre por meio de feridas, os efeitos podem ser devastadores, evoluindo para condições graves, como a fasciíte necrosante, uma infecção que destrói os tecidos e requer atendimento médico imediato. Esteja atento!

Impacto nas praias e medidas de segurança

Diante dessa realidade, muitas praias americanas estão sob uma vigilância intensa, e algumas precisaram interditar as águas temporariamente. As autoridades sanitárias recomendam cuidados, como evitar entrar em águas que possam estar contaminadas, principalmente se você tem feridas abertas. E quando o assunto é frutos do mar, é bom redobrar a atenção, principalmente com as ostras cruas, que são conhecidas por acumular bactérias.

Se você notar qualquer sintoma, como vermelhidão ou febre após entrar nessas águas, busque ajuda médica rapidamente.

Mudanças climáticas e a proliferação bacteriana

As mudanças climáticas estão no centro dessa discussão, sendo apontadas como uma das razões para o aumento das infecções por Vibrio vulnificus. O aumento das temperaturas e eventos climáticos extremos, como furacões, fazem com que essas bactérias se proliferem em águas aquecidas.

Estudos da revista Scientific Reports sugerem que, se nada for feito, até 2081 as infecções podem se espalhar por toda a costa leste dos EUA. É um alerta importante para todos nós, que precisamos ficar atentos às consequências do nosso estilo de vida e ao impacto no meio ambiente.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 6 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Benefício pouco conhecido do INSS pode ser seu direito

Benefício do INSS pouco conhecido pode ser seu direito

36 minutos atrás
Estudo internacional revela quais são as marcas com maior influência no Brasil: Nubank assume a liderança absoluta e Duolingo surpreende como destaque global

Nubank lidera marcas mais influentes no Brasil, diz estudo

57 minutos atrás
Cinco hábitos que promovem saúde e vida longa

Cinco hábitos para melhorar a saúde e aumentar a longevidade

2 horas atrás
Especialistas encontram estrada de tijolos amarelos no fundo do mar: Parece de conto de fadas

Estrada de tijolos amarelos é descoberta no fundo do mar

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo