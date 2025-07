Bebida alcoólica que pode auxiliar na perda de peso

Com o consumo de bebidas alcoólicas, muitos acabam se perguntando sobre o impacto na dieta e na perda de peso. É verdade que essas bebidas têm calorias "vazias", ou seja, não oferecem nutrientes essenciais e, ainda podem prejudicar nosso intestino, afetando a absorção de vitaminas e minerais importantes.

Quando falamos em emagrecimento, a ingestão impulsiva de álcool pode ser um grande vilão, comprometendo os resultados. Por isso, é sempre bom optar por escolhas mais conscientes ao brindar.

Para quem gosta de doce, a escolha entre sobremesa e álcool pode ser complicada. Uma dica é evitar misturar os dois e, nesse caso, a tequila desponta como uma opção com menor impacto calórico.

A escolha mais leve

Quando consumida pura, a tequila feita 100% de agave, sem adição de açúcar, apresenta uma média de 60 a 70 calorias por dose (30 ml). Sem carboidratos, ela não causa picos de insulina, ao contrário de drinques adocicados e cervejas. Apesar de leve, é importante lembrar que deve ser sempre consumida com moderação.

Embora estudos em roedores tenham indicado que os açúcares da agave podem favorecer a perda de peso, essa substância não é encontrada na tequila pronta. Durante o processo de fermentação, o que sobra são compostos probióticos da agave azul, incluindo frutanos, que podem beneficiar o intestino.

Embora esses componentes não estejam presentes na bebida final, a tequila ainda se destaca como a opção menos calórica para quem está de olho na balança. A recomendação é de uma dose diária para mulheres e duas para homens, permitindo que você brinde com estilo.

Manter o consumo de álcool dentro do limite pode não atrapalhar tanto o processo de emagrecimento. A tequila traz vantagens em comparação a petiscos gordurosos e doces, que podem ser grandes obstáculos no controle do peso. Portanto, é fundamental prestar atenção ao incluir bebidas na rotina.

Por ser um destilado com menor valor energético, a tequila deve ser apreciada pura e sem misturas. Essa escolha não afeta tanto a resposta glicêmica, tornando-se a melhor alternativa entre as opções disponíveis. Embora não seja uma bebida que ajuda a emagrecer, ela certamente é uma emissão de saúde e bem-estar, sem comprometer seus objetivos.