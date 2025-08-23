Batatas fritas podem elevar risco de diabetes em até 20%

A batata frita é uma paixão nacional, mas um novo estudo da Universidade de Harvard trouxe à tona informações que todo fã desse petisco deve considerar. A pesquisa, publicada na revista científica The BMJ, aponta que consumir três ou mais porções de batatas fritas por semana pode aumentar em até 20% o risco de diabetes tipo 2. Os dados foram coletados ao longo de quase 40 anos e envolvem mais de 205 mil participantes.

O estudo avaliou uma amostra de indivíduos sem histórico de diabetes, doenças cardíacas ou câncer, todos profissionais de saúde. A cada quatro anos, eles preenchiam questionários sobre seus hábitos alimentares. Essa abordagem detalhada permitiu aos cientistas estabelecer uma comparação clara entre o impacto das batatas fritas e as formas mais saudáveis de preparar o tubérculo, como assadas ou cozidas, que não mostraram a mesma relação com o diabetes.

Como o estudo foi conduzido

Os pesquisadores analisaram dados de três estudos extensivos realizados entre 1984 e 2021. Focando nos participantes sem nenhum passado de doenças graves, foram capazes de traçar um perfil mais claro sobre os efeitos do consumo de batatas fritas. Além disso, as alternativas mais saudáveis demonstraram benefícios significativos para a saúde, reforçando a importância de como preparamos os alimentos.

O perigo das batatas fritas

As batatas fritas são conhecidas por terem um alto índice glicêmico, o que significa que podem causar picos rápidos nos níveis de açúcar no sangue. Isso está intimamente ligado ao aumento do risco de diabetes tipo 2. Em contrapartida, opções como batatas assadas, cozidas ou em purê fazem bem e são muito mais amigáveis para a saúde.

Outro ponto interessante do estudo é que substituir batatas fritas por cereais integrais pode ajudar a diminuir o risco de desenvolver a doença. Essa troca pode não só melhorar a dieta, mas também trazer ganhos para a saúde a longo prazo.

Recomendações

Com base nos resultados, a dica é clara: reduzir ou limitar o consumo de batatas fritas pode ser uma boa escolha para quem quer cuidar da saúde. Uma dieta equilibrada, rica em grãos integrais e vegetais, oferece proteção extra contra doenças, contribuindo para um estilo de vida mais saudável.

Essas descobertas ressaltam a importância de prestarmos atenção não apenas ao que comemos, mas também ao modo como preparamos nossos alimentos. Fazer escolhas conscientes pode fazer toda a diferença na saúde!