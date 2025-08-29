Notícias

Banco deve indenizar R$ 500 mil por fraude em conta

1 minuto de leitura
banco é condenado a devolver R$ 500 mil após fraude

Uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) determinou que o banco Bradesco deve devolver R$ 500 mil a uma empresa de táxi aéreo em Anápolis, Goiás. O valor foi perdido em 2022 após uma transferência suspeita.

A situação se agravou porque a transferência foi feita por alguém que não tinha cadastro na empresa. O banco não quis comentar sobre o caso, que ainda está em julgamento, quando procurado pelo g1.

Mais detalhes

A transferência ocorreu pela internet e, segundo um perito designado pelo TJGO, houve um erro na prestação do serviço bancário. A juíza Francielly Faria Morais, que atua na 3ª Vara Cível de Anápolis, alertou que, diante desse erro, o banco precisa repensar suas ferramentas de segurança para evitar fraudes. Para ela, é fundamental que instituições financeiras melhorem seus sistemas de identificação.

Fabrício Pereira de Souza, advogado da empresa, explicou que a situação levou à Justiça porque o Bradesco não reconheceu o problema. Em sua fala, ele ressaltou: “Desde aquela época, o banco se furtou ao pagamento. Fizemos todos os procedimentos, do boletim de ocorrência à notificação ao Banco Central. Como o banco se recusava a resolver, acionamos a Justiça.”

Ele também mencionou que a empresa responsável pela transferência fechou logo após o incidente, retirando todo o dinheiro. O banco, por sua vez, ainda pode entrar com um recurso. O mais curioso é que a transferência aconteceu de um local diferente, sem ser identificado.

