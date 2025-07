Apple prepara lançamento de novo iPhone dobrável, dizem fontes

A Apple pode estar prestes a lançar seu tão aguardado iPhone dobrável em 2026. A expectativa é que esse aparelho seja uma opção mais acessível do que o Galaxy Z Fold 8, da Samsung. Com isso, a Apple quer conquistar um espaço importante nesse mercado em franco crescimento.

Os rumores indicam que a Apple pretende oferecer um preço competitivo, entre US$ 1.800 e US$ 2.000. A princípio, a venda deve começar nos Estados Unidos. Para fazer isso, a empresa pode optar por usar materiais mais baratos na construção do dispositivo, como metal líquido e titânio, ao invés das tradicionais dobradiças e carcaças caras.

Estratégias e inovações tecnológicas

Diante da acirrada concorrência com a Samsung no market de smartphones dobráveis, a Apple está buscando se destacar com inovações. Fala-se, por exemplo, da inclusão de um sistema de câmeras duplas na parte traseira e da substituição do Face ID por um botão lateral com Touch ID. Essas mudanças não apenas ajudam a reduzir custos, mas também trazem uma nova abordagem em termos de praticidade e eficiência.

Enquanto isso, a Samsung não pretende dar espaço fácil para a Apple. A empresa já está se preparando para lançar melhorias em seus próximos modelos da linha Z Fold. Com a introdução de uma caneta stylus e upgrades em vários componentes, o Galaxy Z Fold 8 deve se tornar ainda mais sofisticado, mas também mais caro. Isso, por sua vez, pode abrir portas para que o iPhone atraia mais consumidores.

A influência da Apple no mercado

A chegada da Apple no segmento de dobráveis pode mudar bastante a dinâmica do mercado. Até agora, esse setor enfrentava desafios como a durabilidade e os preços elevados. Agora, analistas acreditam que a Apple, com seu poder de compra e influência na cadeia de suprimentos, pode ajudar a baratear os custos de produção.

O impacto do novo iPhone pode ir além do que se imagina. A novidade promete atrair não apenas os fãs de tecnologia, mas também os consumidores fiéis à marca. O aumento da rivalidade entre as empresas pode redefinir o que é considerado um bom custo-benefício em smartphones dobráveis, incentivando mais pessoas a adotá-los ao redor do mundo.