Aposentados acima de 80 anos terão aumento no INSS

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) homologou um acordo que vai beneficiar muitos aposentados. Com isso, os pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão continuar recebendo pagamentos extras relacionados a descontos indevidos.

Esses pagamentos, que vão acontecer entre março de 2020 e março de 2025, têm como objetivo devolver valores descontados de forma incorreta. O valor que cada um vai receber será corrigido com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação no Brasil.

Uma notícia boa é que idosos com mais de 80 anos, além de quilombolas e indígenas, vão receber a restituição automaticamente. Isso significa que, a partir de 25 de julho, esses grupos já vão notar a diferença nos valores que recebem.

É possível solicitar a devolução dos descontos indevidos do INSS?

E quem tem menos de 80 anos? Não se preocupe! Aposentados que também foram afetados por esses descontos, mas que não se encaixam nos grupos mencionados, têm direito ao ressarcimento. Para isso, será necessário contestar os valores. Você pode fazer isso através dos canais oficiais do INSS, como:

O aplicativo ou site Meu INSS

A central telefônica 135

As agências dos Correios

Além disso, o INSS fará um trabalho de busca ativa para ressarcir aposentados e pensionistas que tiveram problemas com descontos indevidos, priorizando aqueles em áreas rurais ou de difícil acesso.

Calendário do INSS de julho de 2025

Os pagamentos da parcela de julho do INSS começam em 25 de julho para quem recebe o salário mínimo. A distribuição dos valores segue a ordem do número final do benefício, e as datas são as seguintes:

Final 1: 25 de julho

Final 2: 28 de julho

Final 3: 29 de julho

Final 4: 30 de julho

Final 5: 31 de julho

Final 6: 01 de agosto

Final 7: 04 de agosto

Final 8: 05 de agosto

Final 9: 06 de agosto

Final 0: 07 de agosto

Para quem recebe valores acima do piso nacional, os pagamentos começam em agosto, nas seguintes datas:

Final 1 e 6: 01 de agosto

Final 2 e 7: 04 de agosto

Final 3 e 8: 05 de agosto

Final 4 e 9: 06 de agosto

Final 5 e 0: 07 de agosto

Fique atento ao seu recebimento para não perder essa oportunidade.