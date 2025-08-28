Alunos têm momento de interação com animais para reduzir estresse nas provas

A Universidade de Cambridge, na Inglaterra, deu um passo interessante em 2018 ao lançar um programa de terapia assistida por animais. A ideia é ajudar os alunos a lidarem com o estresse durante as provas. E quem entra em cena para ajudar nesse desafio? Porquinhos-da-índia, um gato e até alguns cachorros, que foram integrados na rotina dos estudantes.

Esses animais não servem apenas como uma pausa divertida nos estudos. Eles têm um papel crucial na redução da ansiedade e no equilíbrio emocional dos jovens, especialmente em momentos de pressão como as avaliações. Passar um tempo com esses bichinhos é uma forma eficaz de relaxar e pode diminuir os níveis de cortisol, o famoso hormônio do estresse, promovendo um clima mais positivo.

Como funcionam as interações com os animais em Cambridge

As atividades com os animais vão desde eventos especiais a encontros regulares. Um dos primeiros eventos foi o “Chá com Jasper”, onde os estudantes podiam relaxar ao lado de Jasper, um gato muito querido da faculdade. Essa interação simples trouxe um alívio maravilhoso para os alunos.

Outra atividade marcante foi o passeio pelo campus com Twiglet, um cachorro cheio de carisma. Além disso, não tem como resistir ao charme dos porquinhos-da-índia, que os alunos podiam acariciar nos jardins, trazendo alegria e um momento de descontração.

Estudos e benefícios

A terapia assistida por animais já foi objeto de vários estudos, que mostram como essa interação pode ser benéfica. Por exemplo, a presença de cães tem demonstrado reduzir o estresse, com resultados positivos no bem-estar mental das pessoas que participam das sessões. Essas conclusões vêm de medições hormonais feitas após as interações.

Outras universidades do Reino Unido, como Huddersfield e Aberystwyth, também estão seguindo esse caminho. Elas têm criado espaços com filhotes e promovido sessões com cães adotados de abrigos, ampliando assim as oportunidades de interação entre os alunos e os animais. É um tipo de terapia que, além de ajudar a enfrentar a pressão, promove a adoção responsável e o bem-estar dos bichinhos.