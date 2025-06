A verdade sobre a casquinha do McDonald’s

Embora itens como o Big Mac e os Chicken McNuggets sejam os queridinhos do cardápio do McDonald’s, não podemos esquecer das famosas casquinhas. Deliciosas e com aquele sabor inconfundível, essas sobremesas conquistaram o coração (ou melhor, o estômago!) de muita gente ao redor do mundo. Mas sabia que elas guardam um segredo curioso?

Apesar de serem tratadas como “sorvete” pela maioria do público, o McDonald’s prefere usar a nomenclatura de “massa gelada” ou apenas “sobremesa”. Essa escolha tem uma razão muito prática.

Por que “massa gelada”? Entenda essa escolha do McDonald’s

A mudança de nome está ligada principalmente a questões fiscais. No Brasil, produtos chamados de "sorvete" são taxados com uma carga tributária bem alta, com impostos como o ICMS e o IPI que encarecem o preço final. Assim, para garantir que os preços das casquinhas continuem acessíveis para os clientes, a rede decidiu reclassificá-las. Uma verdadeira sacada para conservar a economia dos consumidores!

Os ingredientes e a definição do que é sorvete

Agora, se você acha que essa mudança no nome é só uma estratégia de marketing, tem mais coisa por trás. Metade da história está na composição das casquinhas. Apesar de o McDonald’s garantir que não houve alterações na fórmula ou no sabor, a lista de ingredientes não permite que elas sejam chamadas de sorvete de fato.

Além de leite, açúcar e creme de leite, a sobremesa leva uma mistura de outros componentes, como xarope de milho, aroma natural, mono e diglicerídeos, goma de celulose, goma guar, carragenina e palmitato de vitamina A. Uma composição desse tipo, que tem uma quantidade de gordura abaixo dos 10% que caracterizam um sorvete tradicional, faz com que a classificação seja diferente.

Ainda tem a questão da gordura hidrogenada, que não só distancia ainda mais estas casquinhas do conceito de sorvete, mas também traz algumas preocupações sobre o perfil nutricional do produto.

Então, da próxima vez que você saborear uma casquinha, pode perceber que, por trás de um simples nome, existem estratégias que envolvem economia e ingredientes. Essas curiosidades tornam cada mordida ainda mais interessante!