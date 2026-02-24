Medite diariamente: 4 dicas para incluir na sua rotina

Após a animação do Carnaval, é comum a galera sentir que o corpo e a mente pedem um tempo para se reorganizar. É como se, depois de tanta festa, a cabeça ficasse um pouco bagunçada, né? O pós-folia traz um cansaço acumulado e uma sensação de dispersão que tornam difícil retomar a rotina. Nesses momentos, práticas simples, como a meditação, podem ser uma ótima saída para encontrar um equilíbrio, diminuindo o estresse e trazendo de volta a clareza mental.

Para começar, é simples: feche os olhos, respire fundo três vezes e concentre-se na sua respiração. Com o tempo, isso pode ajudar a clarear a mente e trazer um equilíbrio emocional bem-vindo. A professora de meditação, Fernanda Ester Machado, comenta que até uma pausa breve para respirar pode fazer maravilhas.

Prática simples e acessível

A boa notícia é que você não precisa ser um expert ou passar horas em silêncio para meditar. Com apenas cinco minutinhos por dia, dá para dar aquela recarregada nas energias. Pode ser logo ao acordar, antes de dormir ou até mesmo em uma pausa no trabalho. A Fernanda destaca que meditar é como criar um espaço de cuidado no meio do nosso dia a dia agitado. Mesmo pequenas pausas ajudam a trazer um pouco mais de paz mental.

Colocando a meditação em prática

Se você está a fim de se jogar na meditação, algumas dicas práticas podem facilitar a sua rotina. O legal é que elas são simples e podem ser adaptadas conforme seu tempo e necessidades.

1. Respire com intenção

Comece inspirando bem fundo. Solte o ar devagar e repita isso algumas vezes. Isso já pode ajudar a acalmar os ânimos e trazer foco.

2. Visualize o que deseja

Tente imaginar uma situação que te faz feliz e sinta essa emoção como se já estivesse acontecendo. É um exercício poderoso que pode elevar seu espírito.

3. Faça perguntas a si

Pegue um momento e faça perguntas como: “O que preciso curar em mim hoje?” ou “Qual é a melhor coisa que poderia me acontecer hoje?” Isso ajuda a trazer clareza sobre o que você realmente precisa.

4. Mantras de gratidão

Se conseguir, adicione um mantra de amor e gratidão por pelo menos cinco minutos. Agradecer pela sua vida e fazer afirmações positivas pode mudar seu dia de uma forma incrível.

Essas dicas podem ser um começo leve para quem quer experimentar a meditação e trazer um pouco mais de tranquilidade para o cotidiano. Afinal, cuidar da mente e do corpo é essencial, não acha?