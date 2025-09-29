Sintomas de intoxicação por metanol: saiba o que observar

Nos últimos dias, alguns casos de envenenamento por metanol têm chamado atenção em São Paulo, com relatos de mortes e internações. É um alerta importante, especialmente porque a intoxicação pode acontecer por conta de bebidas alcoólicas falsificadas. Para quem gosta de um bom brinde, ficar atento aos sinais é essencial.

Uma das vítimas, em um bar da cidade, tomou três caipirinhas e começou a passar mal. O resultado? Uma internação na UTI e a perda total da visão. Isso mostra como essa situação pode ser séria. Vamos entender melhor os sintomas e o que fazer se alguém estiver enfrentando isso.

Quais são os sintomas da intoxicação por metanol?

Os sinais de que algo não vai bem após a ingestão de metanol incluem:

– Náusea

– Tontura

– Cegueira

– Vômito

– Dor de barriga

– Confusão mental

E lembre-se, mesmo pequenas quantidades de metanol podem ser perigosas. Fica a dica: se você notou algum desses sinais, procure ajuda médica imediatamente.

O metanol é comumente usado na fabricação de produtos como formol, tintas, solventes e até em biocombustíveis. O problema é que ele se parece muito com o álcool que consumimos, tanto na aparência quanto no cheiro. Isso aumenta o risco de confusão na hora de escolher a bebida.

Tratamento

Se a intoxicação ocorrer, o tratamento acontece no hospital. A equipe médica pode utilizar medicamentos e diálise para limpar o sangue e aliviar os efeitos da substância.

Por isso, é sempre bom estar alerta e cuidar do que consumimos. E, claro, se você gosta de aproveitar um momento com amigos, fique de olho nas bebidas que escolhe. Afinal, a saúde e a diversão andam juntas!