Pós-Carnaval: descubra 5 alimentos para combater inchaço e cansaço

Após dias de festa, com bebidas e comidas que saíram completamente da rotina, é normal que a gente sinta os efeitos do Carnaval. Inchaço, cansaço, dor de cabeça e aquela sensação de peso no corpo são queixas bem comuns. De acordo com o nutrólogo Dr. Sandro Ferraz, a boa notícia é que não precisamos fazer coisas extremas para recuperar o corpo. O que realmente precisa é de uma ajuda nutricional para restabelecer o equilíbrio e melhorar a hidratação.

A combinação de álcool, muita fritura, sódio, açúcar e noites mal dormidas sobrecarrega principalmente o fígado, o intestino e o coração. É fácil perceber essa sobrecarga na balança, na pele, na energia e até no humor.

Como o próprio Dr. Sandro explica, nosso corpo já tem o poder de se desintoxicar, graças a órgãos como fígado e rins. A alimentação vai ajudar esses sistemas a funcionarem perfeitamente, oferecendo os nutrientes que eles precisam. Já que estamos nessa, que tal conhecer cinco alimentos que dão uma mãozinha para o corpo recuperar o fôlego após os excessos da folia?

1. Folhas verde-escuras (couve, espinafre, rúcula)

Essas belezuras são ricas em magnésio, potássio e antioxidantes. Elas ajudam a combater o inchaço e a retenção de líquidos, além de dar um empurrãozinho na função do fígado. Se você notou que o intestino ficou mais lento depois dos excessos, essas folhas podem ajudar a reverter isso rapidinho.

2. Ovos

Os ovos são uma baita fonte de proteínas de alto valor e colina, que ajuda na metabolização das gorduras no fígado. Eles dão uma força ao fígado que ficou sobrecarregado após as bebidinhas. E, de quebra, ajudam a dar saciedade, evitando aqueles exageros nas próximas refeições. Quem nunca?

3. Sementes de abóbora

Essas sementinhas são super nutritivas, ricas em magnésio, zinco e gorduras boas. Elas auxiliam na recuperação muscular e dão suporte ao sistema imunológico, além de ajudarem a reduzir inflamações. Depois de um Carnaval agitado, elas colaboram para melhorar a qualidade do sono, que muitas vezes fica comprometida.

4. Beterraba

A beterraba é uma excelente aliada, cheia de nitratos naturais que melhoram a circulação sanguínea e ajudam a reduzir a sensação de cansaço. Os antioxidantes dela são ótimos para dar uma força ao fígado durante a recuperação. E você ainda pode variar no prato: beterraba assada, suflê ou até em sucos!

5. Lentilha ou feijão

Essas leguminosas são verdadeiros tesouros nutricionais! Elas são cheias de fibras, ferro, magnésio e proteínas vegetais. Perfeitas para reequilibrar a dieta depois de tanta comida ultraprocessada. E, com isso, você melhora o funcionamento do intestino e mantém a energia lá em cima.

Além de incluir esses alimentos no prato, o Dr. Sandro ainda sugere que não podemos esquecer da água, de dormir bem e de apostar em refeições mais leves nos dias seguintes. Às vezes, pequenas mudanças já fazem uma grande diferença. Afinal, todo cuidado é pouco na hora de recuperar o corpo!