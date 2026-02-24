11 alimentos que elevam ferro e fortalecem a imunidade

Desde pequenos, ouvimos bastante sobre a importância de uma alimentação saudável. Afinal, quem nunca escutou que “saco vazio não para em pé”? Essas falas entram na nossa cabeça, especialmente quando somos crianças e tudo parece um pouco mais divertido — como ver o famosíssimo Popeye se fortalecendo com espinafre. Essas histórias são lúdicas, mas carregam uma verdade: certos alimentos realmente têm superpoderes, como o ferro, que ajuda a prevenir a anemia e dá aquele gás extra no corpo.

No Brasil, a deficiência de ferro, conhecida como anemia ferropriva, afeta cerca de 30% das mulheres. Isso é uma estatística preocupante e que mostra a importância de incluir alimentos ricos nesse mineral na nossa dieta. Então, que tal conhecer 11 opções que podem dar uma mãozinha para a sua saúde?

1. Feijão

O feijão é, sem dúvida, um dos queridinhos da mesa brasileira. Ele não só é saboroso como também muito nutritivo! Com 100 g de feijão-preto cozido, você encontra cerca de 1,47 mg de ferro. E não para por aí: ele é um ótimo fornecedor de proteína vegetal, ideal para quem busca construir músculos. Sem contar que as fibras presentes nele garantem que o intestino funcione direitinho e ajudam no controle do peso. E quem não gosta de um bom feijão com arroz, não é mesmo?

2. Espinafre

O espinafre é um vegetal que traz muitos benefícios; ele é repleto de antioxidantes e ajuda a proteger o coração. Além disso, seu alto teor de ferro é um aliado no combate à anemia. E, se você curte cuidar da saúde dos olhos, vai adorar saber que ele também protege contra danos causados pela luz UV. Então, que tal adicionar umas folhas de espinafre ao seu prato?

3. Semente de abóbora

Essas sementinhas são muito mais que um petisco! Quando torradas, 100 g delas oferecem cerca de 3,31 mg de ferro. Elas são ricas em antioxidantes, que combatem o envelhecimento, e ainda ajudam a manter o açúcar no sangue em níveis saudáveis. Além disso, já pensou em jogá-las em uma salada ou misturá-las em um iogurte? F ficam uma delícia!

4. Quinoa

A quinoa não é só uma tendência saudável; ela é um verdadeiro superalimento! Rica em proteínas, ela é perfeita para quem treina e busca energia na alimentação. Além disso, ajuda a prevenir obesidade e doenças do coração. Imagina fazer um prato com quinoa, legumes e um toque de tempero? Uma explosão de sabor!

5. Brócolis

Assim como o espinafre, brócolis também é potente em ferro. Com antioxidantes que reduzem o estresse oxidativo, eles ajudam a fortalecer o sistema imunológico. E, claro, um prato salpicado com brócolis traz uma cor linda e vibrante à mesa, além de benefícios incríveis para a saúde.

6. Aveia

A aveia é um cereal que faz um bem danado! Ela é cheia de fibras, que promovem a saciedade e ajudam na digestão. Quando combinada com frutas ou em um iogurte, se transforma em um lanche saudável e saboroso. E a fibra solúvel betaglucana que ela contém é ótima para o controle do colesterol. Só vantagens!

7. Tofu

O tofu é uma opção leve e saudável com baixo teor de gordura. Super rico em proteínas e minerais, ele é uma ótima escolha para quem está de olho no peso. E, se você é vegano ou vegetariano, ele pode ser um ótimo substituto para a carne. Além disso, ajuda a regular hormônios, sendo um bom aliado para as mulheres na menopausa.

8. Ovo

O ovo é um dos alimentos mais práticos e nutritivos que existem. Ele contém ferro que, embora seja em menor quantidade comparado ao encontrado nas carnes, ainda é importante para a formação da hemoglobina e para manter a energia lá em cima. E quem resiste a um ovo frito ou cozido?

9. Damasco seco

Os damascos secos são uma opção perfeita para quem busca um lanche saboroso e nutritivo. Eles vêm carregados de ferro, fibras e vitamina A, que é ótima para a visão. Uma colher de damasco seco é um ótimo jeito de dar um boost na energia durante o dia.

10. Peixe

O peixe é mais uma excelente fonte de ferro, especialmente as variedades que oferecem ferro do tipo heme, que nosso corpo absorve com mais facilidade. Comer peixe pode ajudar a prevenir anemia e ainda dá um gás na sua energia. Um filé grelhado é sempre uma escolha deliciosa!

11. Amêndoas

As amêndoas são aquele lanche saudável que você pode levar para qualquer lugar. Cheias de ferro e outros nutrientes, como vitamina E e cálcio, elas são ideais para complementar sua dieta. Um punhadinho de amêndoas durante o dia pode fazer uma grande diferença!

Alimentar-se bem é um passo importante para estar sempre com energia e saúde em dia. Por isso, trazer essas delícias para o dia a dia vai ajudar a garantir que você se sinta cada vez melhor!