Maxixe emagrece? Descubra 6 benefícios e dicas de inclusão

O maxixe é um vegetal que pode até soar exótico, mas para quem ama a culinária brasileira, é um verdadeiro tesouro! Com origens na África, ele se destaca principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Pertencente à mesma família do pepino e da melancia, o maxixe traz um sabor levemente amargo e uma textura bem crocante. E não para por aí: este verdinho é rico em vitaminas, minerais e fibras, tornando-se um aliado e tanto na sua saúde.

Recentemente, um estudo científico destacou que incluir o maxixe na dieta pode ajudar na prevenção de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e osteoporose. Legal, né? Vamos explorar os benefícios desse vegetal e como você pode facilmente incluí-lo no seu dia a dia!

1. Fortalece o sistema imunológico

Sabia que o maxixe é rico em vitamina C e antioxidantes? Isso mesmo! Esses nutrientes são essenciais para dar aquele empurrãozinho no nosso sistema imunológico. Eles ajudam a combater gripes e resfriados, o que é ótimo, especialmente em épocas de mudança de estação. Para você ter uma ideia, 100g de maxixe com casca possuem cerca de 12mg de vitamina C. Um ótimo motivo para adicionar esse vegetal à sua salada!

2. Auxilia no controle do peso

Quem está de olho no peso vai adorar saber que o maxixe é super amigo da dieta! Com pouquíssimas calorias e uma boa carga de fibras, ele aumenta a sensação de saciedade. Ou seja, pode ajudar a controlar o apetite e ainda te manter hidratado, já que tem bastante água. Perfeito para aqueles dias de calor, não acha?

3. Contribui para a saúde cardiovascular

Aqui vai uma boa notícia para o coração: o potássio presente no maxixe é um aliado e tanto na regulação da pressão arterial. Além disso, os antioxidantes ajudam a manter o colesterol LDL (aquele considerado ruim) sob controle. Isso tudo se traduz em um sistema cardiovascular mais saudável e em melhor circulação sanguínea.

4. Fortalece ossos e dentes

O maxixe também é uma fonte incrível de cálcio e magnésio. Em cada 100g, encontramos cerca de 38,4mg de cálcio e 9,5mg de magnésio. Esses nutrientes são essenciais para a saúde dos ossos e dentes. Se você chegou aos 50 anos, saiba que a preocupação com a osteoporose é real — e incluir maxixe na dieta pode ser uma ótima estratégia para prevenir problemas futuros.

5. Melhora a saúde ocular

A vitamina A, que também aparece no maxixe, é super importante para a saúde dos olhos! Ela ajuda na formação de uma proteína essencial para a visão em ambientes com pouca luz. Se você já percebeu seus olhos cansados no final do dia, pode ser hora de dar atenção à sua dieta e incluir mais maxixe.

6. É fonte de fibras

Outro benefício do maxixe é a quantidade de fibras que ele oferece. Com aproximadamente 3,15g de fibra por 100g, esse vegetal favorece um intestino saudável e prolonga a saciedade. Além disso, as fibras são essenciais para o controle do colesterol e para nutrir as boas bactérias do nosso intestino. A OMS recomenda pelo menos 25g de fibras por dia, então, que tal colocar o maxixe no prato?

Formas de incluir o maxixe na dieta

Incluir o maxixe na sua alimentação pode ser prático e saboroso. Aqui vão algumas ideias:

Cru em saladas : Fatiado fininho, ele adiciona crocância e sabor.

: Fatiado fininho, ele adiciona crocância e sabor. Refogado : Temperado do seu jeito, é um ótimo acompanhamento.

: Temperado do seu jeito, é um ótimo acompanhamento. Sopas e caldos : Para dar uma textura deliciosa e nutritiva.

: Para dar uma textura deliciosa e nutritiva. Grelhado : Realça o sabor e pode até ser servido como entrada.

: Realça o sabor e pode até ser servido como entrada. Recheado : Faça um corte ao meio e recheie com carnes, legumes ou queijos.

: Faça um corte ao meio e recheie com carnes, legumes ou queijos. Em conservas: O maxixe em conserva é um aperitivo saudável e cheio de sabor.

Cuidados importantes

Vale lembrar que, apesar de todos os benefícios, o maxixe não deve substituir um tratamento médico. Sempre que necessário, busque a orientação de um profissional de saúde. O ideal é incorporá-lo em uma dieta variada e equilibrada. Isso faz toda a diferença para manter a saúde em dia e aproveitar ao máximo tudo que a natureza tem a oferecer!