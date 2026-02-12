Saúde

Carnaval e diabetes: aprenda a curtir sem afetar a glicemia

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 dia atrás
2 minutos lidos
Carnaval e diabetes: veja como curtir a folia sem perder o controle da glicemia
Lanches práticos ajudam a evitar longos períodos em jejum durante a festa (Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock)

O Carnaval é aquele momento do ano que todo mundo espera: calor, festas e muita energia nas ruas. Mas para quem tem diabetes, a folia não vem sem alguns desafios. Com a rotina alimentada transformada, o calor do verão e o consumo de bebidas, pode rolar uma montanha-russa na glicemia. Mas calma! Dá para aproveitar tudo isso sem deixar a saúde de lado.

Com um pouquinho de planejamento e monitoramento, é possível curtir os blocos e desfiles sem maiores preocupações. A Dra. Thaisa Helena de Paula, endocrinologista, trouxe dicas valiosas sobre como curtir o Carnaval de forma tranquila para quem tem diabetes.

Carnaval e glicemia: um jogo delicado

Durante a festa, é normal ficar horas sem se alimentar, além do gasto de energia que é bem alto com tanta dança e folia. Isso pode levar a quedas bruscas de glicose ou até picos altos, especialmente para quem faz uso de insulina ou de outros medicamentos.

Se você é diabético e curte tomar um drink, fique esperto! O álcool pode atrapalhar o metabolismo da glicose e, se consumido em jejum, pode causar uma queda de açúcar no sangue bem na hora que você menos espera. Então, aqui vão algumas dicas cruciais:

  • Sempre faça uma refeição antes de beber;
  • Intercale cada dose com água — hidratação é tudo;
  • Evite coquetéis doces, licores e energéticos;
  • Prefira opções com menos açúcar, como vinho seco ou cervejas mais leves;
  • Respeite seus limites e entenda quando parar.

Atenção à hipoglicemia tardia

Um dos riscos mais escondidos do álcool para quem tem diabetes é a hipoglicemia tardia, que pode acontecer entre algumas horas até o dia seguinte. O álcool deve ser consumido com bastante cuidado, já que ele dificulta que o fígado libere glicose no sangue. Isso pode ser preocupante, especialmente durante a noite, quando a pessoa pode não perceber os sintomas, que podem se confundir com os da embriaguez. Lembre-se da regra de ouro: álcool não substitui refeições!

Alimentação no Carnaval: a chave é não ficar em jejum

Ficar muito tempo sem comer pode ser uma armadilha e levar a hipoglicemia. O ideal é garantir refeições leves antes de sair e, claro, levar lanches práticos na mochila — como frutas, sanduíches integrais e barrinhas de cereal. Deixe doces e frituras de lado. Não se trata de restrição, mas de manter a regularidade nos alimentos.

Controle da glicemia: nunca relaxe

Mesmo em meio à folia, medir a glicemia é fundamental. Aqui estão os momentos que você não pode esquecer de checar:

  • Antes de sair de casa;
  • Durante as festas — especialmente se você tiver dançado bastante;
  • Após beber;
  • Antes de dormir.

Se você usa um sensor de glicose, fique atento aos alertas e sempre tenha um carboidrato de ação rápida por precaução.

Insulina e medicamentos: fique atento à logística

Se a insulina ou outros medicamentos fazem parte do seu dia a dia, é imprescindível planejar como levá-los. Garanta que eles estejam protegidos do calor e leve sempre insumos extras. E nunca tente ajustar a dosagem por conta própria, viu? O calor pode acabar com a eficácia da insulina se não for armazenada corretamente.

Ter diabetes não significa ficar fora da festa — significa se organizar, respeitar seu corpo e seus limites. Com a alimentação em dia, bastante água e um controle em cima da glicemia, é super possível curtir cada momento do Carnaval. Afinal, a folia é para todos!

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 dia atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Hortelã: 7 benefícios da planta para a saúde e como usá-la

Hortelã: conheça 7 benefícios para a sua saúde

12 horas atrás
Da feira à mesa: veja dicas para escolher frutas, legumes e verduras corretamente

Escolha certa: dicas para selecionar frutas e vegetais

13 horas atrás
Coma alcoólico: saiba como identificar e agir diante da condição

Coma alcoólico: aprenda a reconhecer e agir rapidamente

17 horas atrás
Maxixe ajuda a emagrecer? Veja 6 benefícios do vegetal e como incluir na dieta

Maxixe emagrece? Descubra 6 benefícios e dicas de inclusão

2 dias atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo