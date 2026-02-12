Carnaval e diabetes: aprenda a curtir sem afetar a glicemia

O Carnaval é aquele momento do ano que todo mundo espera: calor, festas e muita energia nas ruas. Mas para quem tem diabetes, a folia não vem sem alguns desafios. Com a rotina alimentada transformada, o calor do verão e o consumo de bebidas, pode rolar uma montanha-russa na glicemia. Mas calma! Dá para aproveitar tudo isso sem deixar a saúde de lado.

Com um pouquinho de planejamento e monitoramento, é possível curtir os blocos e desfiles sem maiores preocupações. A Dra. Thaisa Helena de Paula, endocrinologista, trouxe dicas valiosas sobre como curtir o Carnaval de forma tranquila para quem tem diabetes.

Carnaval e glicemia: um jogo delicado

Durante a festa, é normal ficar horas sem se alimentar, além do gasto de energia que é bem alto com tanta dança e folia. Isso pode levar a quedas bruscas de glicose ou até picos altos, especialmente para quem faz uso de insulina ou de outros medicamentos.

Se você é diabético e curte tomar um drink, fique esperto! O álcool pode atrapalhar o metabolismo da glicose e, se consumido em jejum, pode causar uma queda de açúcar no sangue bem na hora que você menos espera. Então, aqui vão algumas dicas cruciais:

Sempre faça uma refeição antes de beber;

Intercale cada dose com água — hidratação é tudo;

Evite coquetéis doces, licores e energéticos;

Prefira opções com menos açúcar, como vinho seco ou cervejas mais leves;

Respeite seus limites e entenda quando parar.

Atenção à hipoglicemia tardia

Um dos riscos mais escondidos do álcool para quem tem diabetes é a hipoglicemia tardia, que pode acontecer entre algumas horas até o dia seguinte. O álcool deve ser consumido com bastante cuidado, já que ele dificulta que o fígado libere glicose no sangue. Isso pode ser preocupante, especialmente durante a noite, quando a pessoa pode não perceber os sintomas, que podem se confundir com os da embriaguez. Lembre-se da regra de ouro: álcool não substitui refeições!

Alimentação no Carnaval: a chave é não ficar em jejum

Ficar muito tempo sem comer pode ser uma armadilha e levar a hipoglicemia. O ideal é garantir refeições leves antes de sair e, claro, levar lanches práticos na mochila — como frutas, sanduíches integrais e barrinhas de cereal. Deixe doces e frituras de lado. Não se trata de restrição, mas de manter a regularidade nos alimentos.

Controle da glicemia: nunca relaxe

Mesmo em meio à folia, medir a glicemia é fundamental. Aqui estão os momentos que você não pode esquecer de checar:

Antes de sair de casa;

Durante as festas — especialmente se você tiver dançado bastante;

Após beber;

Antes de dormir.

Se você usa um sensor de glicose, fique atento aos alertas e sempre tenha um carboidrato de ação rápida por precaução.

Insulina e medicamentos: fique atento à logística

Se a insulina ou outros medicamentos fazem parte do seu dia a dia, é imprescindível planejar como levá-los. Garanta que eles estejam protegidos do calor e leve sempre insumos extras. E nunca tente ajustar a dosagem por conta própria, viu? O calor pode acabar com a eficácia da insulina se não for armazenada corretamente.

Ter diabetes não significa ficar fora da festa — significa se organizar, respeitar seu corpo e seus limites. Com a alimentação em dia, bastante água e um controle em cima da glicemia, é super possível curtir cada momento do Carnaval. Afinal, a folia é para todos!