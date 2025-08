Descubra o preço do novo ozempic brasileiro

Nesta segunda-feira, a farmacêutica EMS começou a vender as novas canetas injetáveis produzidas no Brasil para tratamento da diabetes tipo 2 e obesidade. É a vez do Olire e do Lirux, que já receberam o apelido carinhoso de “Ozempic Brasileiro” entre os mais antenados.

Esse lançamento surge em um cenário preocupante. Um estudo de 2024, apresentado no Congresso Internacional sobre Obesidade, afirmou que 56% da população adulta no Brasil está com sobrepeso, sendo 34% com obesidade e 22% com sobrepeso. Com números assim, é bom ter novas opções disponíveis.

### Quanto custa o Ozempic Brasileiro?

Os preços sugeridos para as canetas são os seguintes: a caneta única do Lirux tem um custo de R$ 307,26. Se você optar pela embalagem com duas canetas, o Lirux sai por R$ 507,07, e, para quem precisa de mais, o Olire com três canetas custa R$ 760,61.

A EMS planeja distribuir mais de 200 mil unidades até o final de 2025, garantindo que mais pessoas possam ter acesso a esses medicamentos aqui no Brasil. Eles são semelhantes aos importados, como Saxenda e Victoza, que também tratam diabetes tipo 2 e obesidade.

### Onde comprar o Ozempic Brasileiro?

Um total de 100 mil canetas de Olire e 50 mil de Lirux estão sendo distribuídas em farmácias populares. Inicialmente, esses medicamentos estarão disponíveis em lojas físicas e sites de farmácias nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Aqui estão algumas opções onde você pode encontrá-los:

– Raia

– Drogasil

– Drogaria São Paulo

– Pacheco

– Pague Menos

### Qual o nome do Ozempic Brasileiro?

Os nomes do Ozempic Brasileiro são Lirux e Olire, com a produção a cargo da EMS.

### Para que serve o novo Ozempic Brasileiro?

O Olire se destaca como a primeira caneta injetável fabricada no Brasil, especificamente voltada para o tratamento da obesidade, podendo ser usada por pacientes a partir dos 12 anos. O Lirux, por outro lado, tem como foco o controle da diabetes tipo 2 e é indicado para pessoas com mais de 10 anos.

As injeções devem ser aplicadas diariamente, podendo ser feitas na coxa, abdômen ou braço. A dosagem, claro, deve ser ajustada de acordo com a orientação do médico.

Muita gente acaba passando por cima de detalhes como esse quando está decidindo o que comprar ou utilizar. Mas, assim como calibrar os pneus antes de pegar a estrada, seguir as orientações médicas é essencial para garantir o melhor resultado.