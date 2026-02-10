Saúde

Anvisa alerta sobre pancreatite e canetas emagrecedoras

Qual a relação da pancreatite com as canetas emagrecedoras? Anvisa emite alerta
Alerta da Anvisa visa reforçar efeito colateral já conhecido (Foto: Freepik)

A Anvisa, nossa amiga que cuida da saúde pública, soltou um alerta sobre o uso de canetas emagrecedoras que contêm medicamentos análogos do receptor GLP-1. O foco dessa chamada é uma preocupação com a pancreatite, uma inflamação no pâncreas que pode ser bem séria. Esse risco já estava nos rótulos dos produtos aqui no Brasil, mas como as notificações estão aumentando, a agência decidiu reforçar a informação.

Quais canetas contam com análogos de GLP-1?

É bom saber que nem todas as canetas têm essas substâncias, mas a maioria delas, sim. As mais conhecidas incluem:

  • Trulicity (dulaglutida)
  • Victoza e Saxenda (liraglutida)
  • Ozempic e Wegovy (semaglutida)
  • Mounjaro (tirzepatida)

Se você já usou ou viu alguém usando, percebe como essas canetas têm ganhado popularidade, não é?

Qual a relação da pancreatite com as canetas emagrecedoras?

A endocrinologista Elaine Dias explica que a pancreatite pode ser um efeito colateral dessas canetas, mas é uma ocorrência rara. Estima-se que ela afete entre 0,1% e 1% dos usuários, uma fração bem pequena. Então, se você está pensando em usar, não precisa criar pânico, mas é sempre bom estar informado.

O problema maior é que muitas pessoas estão usando essas canetas sem a orientação de um médico. E isso pode ser perigoso, já que sem um acompanhamento é difícil entender os riscos e benefícios dessas medicações.

Além disso, a Anvisa destaca que o uso inadequado, como emagrecimento sem necessidade, aumenta as chances de ter efeitos colaterais sérios e pode atrapalhar um diagnóstico rápido de complicações. Fica a dica: sempre procure um profissional.

Recomendações da Anvisa sobre canetas emagrecedoras

Se você já usa esses medicamentos, fica a orientação de buscar um médico imediatamente se sentir dor abdominal intensa, que pode se espalhar para as costas e vir acompanhada de náuseas. Esses sintomas podem indicar pancreatite. Ah, e se o médico confirmar que você teve pancreatite, nunca retome o uso.

Aqui vão algumas dicas importantes:

Recomendações para os pacientes:

  • Nunca use agonistas de GLP-1 sem a prescrição e o acompanhamento de um médico.
  • Se sentir dor intensa no abdômen que possa irradiar para as costas, busque atendimento urgente.
  • Não reinicie o uso se já teve pancreatite confirmada.
  • Fuja de comprar esses medicamentos de fontes não confiáveis.
  • Notifique qualquer reação adversa no VigiMed.

Recomendações para os profissionais de saúde:

  • Estejam atentos ao risco de pancreatite em pacientes que usam agonistas de GLP-1.
  • Orientem os pacientes a procurar ajuda se surgirem sintomas, como dor abdominal intensa.
  • Se houver suspeita de pancreatite, interrompam imediatamente o tratamento.
  • Nunca reintroduzam o medicamento se a pancreatite for confirmada.
  • Tomen muito cuidado com pacientes que têm um histórico de pancreatite.
  • Também devem notificar reações adversas no VigiMed.

A saúde é prioridade, e ninguém deve brincar com o que pode estar afetando o corpo. A Anvisa e os profissionais de saúde estão aqui para ajudar.

