Notícias

Sol pode afetar internet e GPS com atividade intensa

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
O Sol está 'atacando' a Terra e pode derrubar a internet e o GPS
O Sol está 'atacando' a Terra e pode derrubar a internet e o GPS

O Sol é uma força essencial em nossas vidas e está sempre presente no que acontece na Terra. Muitos processos vitais, como a fotossíntese, dependem desse gigante brilhante. As plantas precisam da luz solar para produzir oxigênio, algo fundamental para a nossa existência.

Além disso, a energia que recebemos do Sol se origina de reações nucleares de fusão. Essas reações podem resultar em explosões poderosas que, por sua vez, afetam alguns sistemas na Terra e no espaço.

Os efeitos que podem impactar

As mudanças mais intensas no comportamento do Sol ocorrem a cada 11 anos. Essas oscilações geram tempestades solares que lançam fragmentos carregados de radiação em direção ao nosso planeta. Na maioria das vezes, essas tempestades não causam danos significativos, mas há momentos em que elas podem interromper o fornecimento de energia e interferir em sistemas de comunicação.

Esses fenômenos solares também chegam até os satélites e naves espaciais, resultando em belíssimas auroras — a Aurora Boreal e a Aurora Austral. Recentemente, uma publicação da revista Space mencionou que o ano de 2025 será impactado pelo próximo Ciclo Solar. As previsões indicam que esse ciclo não será tão potente quanto o 24, que teve um pico de atividade em 2014.

O início do Ciclo Solar estava previsto para agosto ou setembro deste ano, mas ainda não chegamos ao chamado “máximo solar”. Isso significa que pode haver algumas variações, e espera-se que esse ciclo se estenda por um período de 9 a 13 anos. O físico Ryan French comentou que devem ocorrer picos de manchas solares entre 2023 e 2024, com o auge previsto para outubro de 2024, começando em 2022.

French também destacou que é difícil prever se veremos novos picos na atividade solar. Para ele, o que se sabe é que é improvável superar os níveis médios esperados para outubro de 2024. Essa incerteza toda significa que o Sol pode, sim, impactar serviços que usamos diariamente, como GPS e até a internet. É um lembrete de que, embora esteja distante, o Sol tem um efeito significativo nas nossas vidas.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

quem ganha até R$ 7.350 vai sentir no bolso

Quem ganha até R$ 7.350 terá impacto financeiro significativo

11 minutos atrás
Hulk Hogan deixou uma herança de R$ 27 milhões exclusivamente para o filho. A filha Brooke e a esposa Sky Daily ficaram fora do testamento.

Lutador exclui filha e esposa da herança em decisão polêmica

29 minutos atrás
Pessoa segurando chave de carro e smartphone exibindo passaporte digital veicular em blockchain, representando a tokenização de veículos no Paraná.

Tokenização de veículos no Paraná pode evitar fraudes nas transferências

33 minutos atrás
vulcão enorme pode explodir a qualquer momento

Vulcão gigante apresenta risco de explosão iminente

41 minutos atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo