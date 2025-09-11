Sol pode afetar internet e GPS com atividade intensa

O Sol é uma força essencial em nossas vidas e está sempre presente no que acontece na Terra. Muitos processos vitais, como a fotossíntese, dependem desse gigante brilhante. As plantas precisam da luz solar para produzir oxigênio, algo fundamental para a nossa existência.

Além disso, a energia que recebemos do Sol se origina de reações nucleares de fusão. Essas reações podem resultar em explosões poderosas que, por sua vez, afetam alguns sistemas na Terra e no espaço.

Os efeitos que podem impactar

As mudanças mais intensas no comportamento do Sol ocorrem a cada 11 anos. Essas oscilações geram tempestades solares que lançam fragmentos carregados de radiação em direção ao nosso planeta. Na maioria das vezes, essas tempestades não causam danos significativos, mas há momentos em que elas podem interromper o fornecimento de energia e interferir em sistemas de comunicação.

Esses fenômenos solares também chegam até os satélites e naves espaciais, resultando em belíssimas auroras — a Aurora Boreal e a Aurora Austral. Recentemente, uma publicação da revista Space mencionou que o ano de 2025 será impactado pelo próximo Ciclo Solar. As previsões indicam que esse ciclo não será tão potente quanto o 24, que teve um pico de atividade em 2014.

O início do Ciclo Solar estava previsto para agosto ou setembro deste ano, mas ainda não chegamos ao chamado “máximo solar”. Isso significa que pode haver algumas variações, e espera-se que esse ciclo se estenda por um período de 9 a 13 anos. O físico Ryan French comentou que devem ocorrer picos de manchas solares entre 2023 e 2024, com o auge previsto para outubro de 2024, começando em 2022.

French também destacou que é difícil prever se veremos novos picos na atividade solar. Para ele, o que se sabe é que é improvável superar os níveis médios esperados para outubro de 2024. Essa incerteza toda significa que o Sol pode, sim, impactar serviços que usamos diariamente, como GPS e até a internet. É um lembrete de que, embora esteja distante, o Sol tem um efeito significativo nas nossas vidas.