Notícias

Ilha secreta em São Paulo promete ser destino de destaque em 2026

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Descubra a ilha secreta em São Paulo que será o destino mais comentado de 2026
Praia de Calhetas (Foto: Guia Viajar Melhor)

São Sebastião, localizada no litoral norte de São Paulo, acaba de ganhar um título bem especial: virou o terceiro destino turístico mais subestimado do mundo, segundo uma pesquisa da revista inglesa Time Out. Esse reconhecimento traz uma nova luz para quem busca aventuras em lugares ainda pouco explorados.

A cidade se destaca por suas belezas naturais e uma cena cultural rica, ótima para quem quer fugir da rotina e descobrir novas experiências.

O que São Sebastião oferece?

São Sebastião encanta com suas 53 praias que se estendem por 120 quilômetros de litoral. Praias como Maresias, famosa pelas ondas que atraem surfistas, e Juquehy, com suas águas calmas, são as queridinhas entre os turistas. Para quem procura um passeio diferente, a Praia de Calhetas se destaca com suas formações rochosas que criam verdadeiras piscinas naturais, ideais para um mergulho refrescante. Além disso, a cidade é um paraíso para o ecoturismo, repleta de trilhas que levam a cachoeiras escondidas na Mata Atlântica.

Esportes aquáticos e conservação

Para os amantes de aventura, São Sebastião é um prato cheio. Com kitesurf e mergulho entre as atividades mais procuradas, as águas claras e os ventos favoráveis fazem a festa. Um dos locais que merece destaque é o Montão do Trigo, uma área preservada que é um exemplo de conservação ambiental. Com restrições de construção, o local mantém sua beleza natural e abriga diversas espécies marinhas.

Cultura e gastronomia local

A cidade também é rica em história e sabor. Fundada em 1636, São Sebastião é a cidade mais antiga do litoral paulista, e isso se reflete na arquitetura e nas festividades que acontecem ao longo do ano. Um evento que não pode passar despercebido é o Carnaval em alto-mar, que traz uma explosão de cores e alegria à costa.

A gastronomia da região é inesquecível, com restaurantes servindo pratos de frutos-do-mar frescos que usam ingredientes locais de ponta. Essa combinação de cultura e culinária só eleva a experiência dos visitantes.

Com toda essa visibilidade turística, São Sebastião tem a chance de fortalecer sua economia. O destaque em rankings internacionais pode trazer um aumento significativo no turismo, essencial para a recuperação econômica da cidade.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Alienação Parental: entenda o assunto por trás da polêmica!

Fortuna de Neymar e “véio da Havan”: quem é mais rico?

33 minutos atrás
descubra quem são os primeiros a receber o benefício

Quem são os primeiros a receber o benefício?

48 minutos atrás
Larry Ellison, cofundador da Oracle, novo homem mais rico do mundo após disparada das ações impulsionadas pela inteligência artificial

Larry Ellison ultrapassa Musk e se torna o homem mais rico do mundo

55 minutos atrás
Alienação Parental: entenda o assunto por trás da polêmica!

Imóveis históricos do RJ cedidos a projetos sociais por dez anos

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo