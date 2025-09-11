Ilha secreta em São Paulo promete ser destino de destaque em 2026

São Sebastião, localizada no litoral norte de São Paulo, acaba de ganhar um título bem especial: virou o terceiro destino turístico mais subestimado do mundo, segundo uma pesquisa da revista inglesa Time Out. Esse reconhecimento traz uma nova luz para quem busca aventuras em lugares ainda pouco explorados.

A cidade se destaca por suas belezas naturais e uma cena cultural rica, ótima para quem quer fugir da rotina e descobrir novas experiências.

O que São Sebastião oferece?

São Sebastião encanta com suas 53 praias que se estendem por 120 quilômetros de litoral. Praias como Maresias, famosa pelas ondas que atraem surfistas, e Juquehy, com suas águas calmas, são as queridinhas entre os turistas. Para quem procura um passeio diferente, a Praia de Calhetas se destaca com suas formações rochosas que criam verdadeiras piscinas naturais, ideais para um mergulho refrescante. Além disso, a cidade é um paraíso para o ecoturismo, repleta de trilhas que levam a cachoeiras escondidas na Mata Atlântica.

Esportes aquáticos e conservação

Para os amantes de aventura, São Sebastião é um prato cheio. Com kitesurf e mergulho entre as atividades mais procuradas, as águas claras e os ventos favoráveis fazem a festa. Um dos locais que merece destaque é o Montão do Trigo, uma área preservada que é um exemplo de conservação ambiental. Com restrições de construção, o local mantém sua beleza natural e abriga diversas espécies marinhas.

Cultura e gastronomia local

A cidade também é rica em história e sabor. Fundada em 1636, São Sebastião é a cidade mais antiga do litoral paulista, e isso se reflete na arquitetura e nas festividades que acontecem ao longo do ano. Um evento que não pode passar despercebido é o Carnaval em alto-mar, que traz uma explosão de cores e alegria à costa.

A gastronomia da região é inesquecível, com restaurantes servindo pratos de frutos-do-mar frescos que usam ingredientes locais de ponta. Essa combinação de cultura e culinária só eleva a experiência dos visitantes.

Com toda essa visibilidade turística, São Sebastião tem a chance de fortalecer sua economia. O destaque em rankings internacionais pode trazer um aumento significativo no turismo, essencial para a recuperação econômica da cidade.