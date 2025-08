Peixe acessível supera leite em cálcio e beneficia a saúde

A sardinha é um peixe que merece mais atenção do que frequentemente recebe. Esse alimento é super nutritivo e, durante os meses de setembro e outubro, apresenta um aumento no teor de gordura, tornando-se ainda mais saboroso.

Esse aumento na gordura se traduz em níveis mais altos de ácidos graxos ômega-3, que são fundamentais para a saúde do coração e do cérebro. Para quem busca enriquecer a dieta sem gastar muito, esse é um ótimo momento para incluir a sardinha nas refeições.

Além de ser acessível, a sardinha é uma poderosa fonte de nutrientes durante todo o ano, especialmente na versão enlatada. Essa opção mantém sua qualidade nutricional e é muito prática.

Por que adicioná-la ao seu cardápio?

Com apenas 2 a 3 sardinhas médias, você consegue atingir a ingestão diária recomendada de vitamina D. E não para por aí: esse peixe é rico em cálcio, especialmente se consumido com as espinhas, sendo uma excelente adição para fortalecer os ossos.

Outro aspecto positivo é o baixo teor de mercúrio nas sardinhas, já que estão mais abaixo na cadeia alimentar. Isso faz delas uma escolha mais segura em comparação a peixes maiores e mais caros, como o salmão.

Além disso, as sardinhas são uma ótima fonte de proteínas de alta qualidade, essenciais para a manutenção da massa muscular e várias funções do corpo. Elas também proporcionam vitaminas do complexo B, iodo e fósforo, que desempenham papéis vitais no sistema nervoso e na regulação da energia.

Como incluir sardinha na dieta

A versatilidade da sardinha é um dos seus grandes trunfos. Você pode grelhá-la com legumes, usá-la como recheio de sanduíches ou até mesmo em molhos de macarrão.

As versões frescas ficam ótimas em assados ou moquecas, enquanto a sardinha enlatada é uma mão na roda para saladas. Outro ponto positivo é que ela requer pouco tempero, garantindo aventuras culinárias rápidas e saudáveis.

É importante quebrar o estigma de que a sardinha é uma opção inferior. Seu preço acessível e riqueza nutricional fazem dela uma verdadeira joia na dieta de quem busca opções saudáveis e eficazes. Com tudo isso, a sardinha se destaca como uma escolha exemplar, unindo nutrição e custo-benefício de forma incrível.