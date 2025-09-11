Cientistas brasileiros desenvolvem remédio que reverte paralisia

Foi a partir de uma placenta humana que um novo remédio foi desenvolvido, levando à descoberta de uma proteína inovadora. Esse avanço foi compartilhado em São Paulo e promete ser um grande passo na luta contra problemas relacionados à medula espinhal.

A pesquisa é liderada pela professora Tatiana Coelho de Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A substância, chamada polilaminina, tem sido estudada há algum tempo e pode mudar a vida de muitas pessoas.

O avanço necessário

Esse remédio promete estimular neurônios, ajudando no rejuvenescimento celular. Quando aplicado, ele ainda auxilia na formação de axônios, estruturas que transmitem sinais elétricos pelo corpo. Essa abordagem visa tratar a medula espinhal, algo que antes era considerado impossível pela ciência. Uma fórmula assim é uma esperança real para quem busca um novo começo.

O desenvolvimento foi realizado em parceria com o laboratório Cristália, que se juntou a esses testes promissores. Entre os voluntários, um caso chamou a atenção: Bruno Drummond de Freitas, de 31 anos, que se tornou tetraplégico após um acidente. Ele recebeu a polilaminina 24 horas após o incidente. Em entrevista, ele contou: "Em cinco meses, eu já estava completamente recuperado. Tenho uma rotina normal, faço esportes e não passo mais por nenhum tipo de tratamento."

Os resultados iniciais foram animadores, começando pela recuperação de um dos dedos dos pés. Bruno compartilhou: "Hoje em dia, consigo me movimentar inteiro, claro que com certas limitações… consigo levantar, andar, dançar, voar. Isso me garantiu minha independência."

Os testes não pararam por aí. Ratos e cães também foram submetidos às avaliações, revelando avanços notáveis, especialmente em relação à marcha e agilidade. Em 2021, seis cachorros participaram dos testes, e quatro conseguiram recuperar os movimentos. Esse sucesso foi registrado em uma publicação internacional, mostrando o potencial da polilaminina na medicina regenerativa.