Objeto comum em casa pode ser mais sujo que a privada

O sofá é um dos lugares mais aconchegantes da casa. É nele que a gente se joga depois de um longo dia, se enfia para maratonar séries ou bate um papo descontraído com amigos. Mas, você sabia que esse espaço tão amado pode ser mais sujo do que a privada? Pois é, ele acumula uma quantidade alarmante de bactérias, além de restos de comida e sujeira que podem passar despercebidos.

Estudos indicam que, em uma pequena área de 100 cm² do sofá, podem haver mais de 500 mil bactérias. Enquanto isso, numa privada, a contagem chega a cerca de 6.800 bactérias na mesma área. Uma diferença e tanto, não é mesmo?

Perigo Oculto

Para garantir que a casa esteja sempre limpa e acolhedora, a higiene dos objetos é fundamental. Tudo começa com as mãos: lavar bem e secar com papel toalha, que pode ser descartado imediatamente, é um hábito simples, mas muito eficaz. Assim, você evita que mais bactérias se acumulem, principalmente antes de se acomodar no sofá.

Além das mãos, você pode usar álcool gel 70% para desinfetar itens como o celular, o controle remoto da TV e o notebook. Esses pequenos cuidados fazem toda a diferença. E, claro, a limpeza do sofá também não pode ficar de fora.

Para manter seu sofá livre de sujeira, o material dele faz toda a diferença. Se for de tecido, uma solução leve de água morna, amaciante, bicarbonato e vinagre ajuda na limpeza. Um pano úmido na finalização vai garantir que tudo fique cheiroso e higienizado. Outra dica é usar bicarbonato de sódio com limão para combater manchas.

Se o seu sofá for de couro, o processo é mais simples. Uma mistura de sabão neutro e um pano vai fazer maravilhas. Depois, só enxaguar com água e secar bem. O vinagre também é um ótimo aliado para desinfetar. E, falando em cuidados, o uso de óleo de coco pode ser uma excelente opção para dar aquele tratamento especial.

Não se esqueça de testar qualquer produto de limpeza em uma parte menos visível do sofá, para evitar surpresas. Use a quantidade adequada de água e proteja o estofado do sol direto, para que ele dure mais e se mantenha livre de bactérias.

Agora que você já sabe como cuidar do seu sofá, pode aproveitar esse cantinho de conforto sem preocupação!