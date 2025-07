O segredo dos hotéis para manter toalhas brancas e limpas

Macias, limpas e com aquele branco iluminado, as toalhas de hotel sempre chamam a atenção pela qualidade e pelo cuidado no acabamento. Quem nunca se sentiu especial ao usar uma toalha tão perfeita? A boa notícia é que dá para chegar perto dessa limpeza em casa com uma técnica super simples.

Um perfil no Instagram dedicado a dicas de limpeza compartilhou uma receita caseira que usa ingredientes fáceis de encontrar. A combinação promete deixar suas toalhas com uma aparência digna de hotel. Os ingredientes são:

Um copo grande de sabão líquido de coco

Três colheres de bicarbonato de sódio

200 ml de vinagre de álcool

60 ml de água oxigenada (volume 40, adicionada após a efervescência)

Para preparar, coloque tudo em uma bacia, adicione água quente suficiente para cobrir as toalhas e deixe-as de molho por pelo menos 24 horas. Depois é só enxaguar normalmente e aproveitar o resultado!

O verdadeiro processo por trás da limpeza das toalhas de hotel

Embora essa dica caseira seja bem eficaz, o método real utilizado pelos hotéis é um pouco mais complexo. As toalhas passam por um processo de lavagem industrial que inclui água bem quente, detergente e produtos químicos específicos.

Essas máquinas de lavar de grande porte utilizam não só água e sabão, mas também os produtos mencionados, garantindo uma limpeza profunda. Em seguida, a secagem acontece em secadoras com temperatura controlada, o que ajuda a manter a maciez das toalhas sem danificar as fibras.

E, para deixar tudo muito bem apresentado, a dobragem das toalhas é bem cuidadosa. As toalhas de rosto, por exemplo, são dobradas por uma única pessoa, enquanto as toalhas de corpo requerem o trabalho em dupla para ficarem perfeitas. Assim, cada detalhe é pensado para proporcionar uma experiência de conforto e qualidade.