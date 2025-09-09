O sabor que marcou gerações ainda é lembrado

Em 1980, o chocolate Lollo desapareceu do mercado, mas, com a pressão dos fãs, a Nestlé decidiu trazê-lo de volta em setembro de 2012. Para muitos, esse relançamento foi uma ótima notícia, pois o doce é bastante saboroso e tem uma história especial.

O Lollo fez sua estreia em 1982, mas foi retirado de circulação em 1992. Nesse período, a marca lançou o Milkybar como uma alternativa, mas, surpreendentemente, o novo chocolate não conquistou o público da mesma forma que o Lollo. Como consequência, a nostalgia falou mais alto e a Nestlé percebeu a necessidade de reintroduzir essa delícia.

O sucesso do produto

O Lollo, com sua receita original, conquistou o coração das pessoas. Seu sabor único e a textura macia são armas poderosas. O relançamento trouxe uma embalagem nova, de um tom azul vibrante, adornada com a vaquinha sorridente, que sempre fez parte da identidade do produto.

A Nestlé acertou em cheio ao retomar a marca, já que o Milkybar não havia atingido o mesmo patamar de popularidade. Os fãs do Lollo queriam rever o doce que marcou sua infância, e isso se tornou um ponto crucial para o sucesso do relançamento. Agora, além da tradicional barra, o chocolate também ganhou uma nova versão: o bombom marshmallow Lollo. Essa novidade ajudou a expandir o produto no mercado, atingindo um público ainda maior.

A nostalgia foi um dos grandes motores desse retorno. Muitos se lembram com carinho dos momentos em que saboreavam um Lollo, e esse apelo afetivo foi fundamental para convencer a Nestlé a relançar o chocolate. Outro doce que faz parte dessa história é o Chocolate Surpresa, famoso entre as crianças das décadas de 80 e 90. Ele ainda traz cartões que podem ser coletados, com uma versão digital disponível, o que ajuda a conectar novas gerações aos clássicos.

Tanto o Lollo quanto o Surpresa prometem levar de volta o sabor inconfundível dos chocolates que muitos amam. Esses produtos não são apenas guloseimas, mas lembranças que fazem o coração de muitos reaquecer, criando momentos de alegria e compartilhamento entre amigos e familiares.