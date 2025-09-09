Notícias

O sabor que marcou gerações ainda é lembrado

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 48 minutos atrás
1 minuto de leitura
relembre o sabor que conquistou gerações
relembre o sabor que conquistou gerações

Em 1980, o chocolate Lollo desapareceu do mercado, mas, com a pressão dos fãs, a Nestlé decidiu trazê-lo de volta em setembro de 2012. Para muitos, esse relançamento foi uma ótima notícia, pois o doce é bastante saboroso e tem uma história especial.

O Lollo fez sua estreia em 1982, mas foi retirado de circulação em 1992. Nesse período, a marca lançou o Milkybar como uma alternativa, mas, surpreendentemente, o novo chocolate não conquistou o público da mesma forma que o Lollo. Como consequência, a nostalgia falou mais alto e a Nestlé percebeu a necessidade de reintroduzir essa delícia.

O sucesso do produto

O Lollo, com sua receita original, conquistou o coração das pessoas. Seu sabor único e a textura macia são armas poderosas. O relançamento trouxe uma embalagem nova, de um tom azul vibrante, adornada com a vaquinha sorridente, que sempre fez parte da identidade do produto.

A Nestlé acertou em cheio ao retomar a marca, já que o Milkybar não havia atingido o mesmo patamar de popularidade. Os fãs do Lollo queriam rever o doce que marcou sua infância, e isso se tornou um ponto crucial para o sucesso do relançamento. Agora, além da tradicional barra, o chocolate também ganhou uma nova versão: o bombom marshmallow Lollo. Essa novidade ajudou a expandir o produto no mercado, atingindo um público ainda maior.

A nostalgia foi um dos grandes motores desse retorno. Muitos se lembram com carinho dos momentos em que saboreavam um Lollo, e esse apelo afetivo foi fundamental para convencer a Nestlé a relançar o chocolate. Outro doce que faz parte dessa história é o Chocolate Surpresa, famoso entre as crianças das décadas de 80 e 90. Ele ainda traz cartões que podem ser coletados, com uma versão digital disponível, o que ajuda a conectar novas gerações aos clássicos.

Tanto o Lollo quanto o Surpresa prometem levar de volta o sabor inconfundível dos chocolates que muitos amam. Esses produtos não são apenas guloseimas, mas lembranças que fazem o coração de muitos reaquecer, criando momentos de alegria e compartilhamento entre amigos e familiares.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 48 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

você pode perder sua aposentadoria se não atender a estas exigências

atenda a estas exigências para garantir sua aposentadoria

18 minutos atrás
Tribunais reconhecem: irmãos podem ser obrigados a pagar pensão alimentícia quando os pais não têm condições ou já faleceram, reforçando o dever de solidariedade familiar

Irmãos podem ser obrigados a pagar pensão alimentícia em casos específicos

1 hora atrás
Justiça obrigou Leonardo DiCaprio a devolver prêmio de Oscar

Justiça determina que Leonardo DiCaprio devolva prêmio Oscar

1 hora atrás
O que acontece com perfis de redes sociais após a morte? Tribunais já reconhecem que contas digitais fazem parte da herança e podem ser transferidas para os herdeiros

Redes sociais e morte: o que acontece com contas digitais?

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo