Notícias

O drama romântico da Netflix que virou fenômeno de audiência

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
O drama romântico da Netflix que conquistou milhões e se tornou o mais assistido
O drama romântico da Netflix que conquistou milhões e se tornou o mais assistido

A Netflix segue surpreendendo seus assinantes com produções que fazem o coração bater mais forte. Um exemplo disso é o filme de romance erótico alemão “Quero Você”, dirigido por Sherry Hormann. Este drama acaba de se destacar como um dos mais assistidos globalmente na plataforma, marcando presença tanto na Alemanha quanto no Brasil.

A narrativa é uma mistura de romance, mistério e suspense, envolvida em cenários deslumbrantes. A trama se desenrola em uma ilha paradisíaca, onde os personagens principais, Svenja Jung e Theo Trebs, vivem reviravoltas emocionantes e inesperadas.

Enredo e protagonistas

Em “Quero Você”, acompanhamos Lilli, interpretada por Svenja Jung, que chega à ilha para visitar sua irmã Valeria, vivida por Tijan Marei. O que deveria ser uma visita tranquila se transforma em um emaranhado de segredos e revelações. Valeria está noiva de Manu (Victor Meutelet), o que já causa uma certa estranheza em Lilli. Mas a história ganha outro brilho quando Lilli se envolve com Tom, o charmoso gerente de uma boate local, interpretado por Theo Trebs.

A ilha em si é quase um personagem, com mistérios ocultos que prometem mudar o rumo das vidas de todos.

O sucesso de “Quero Você” na Netflix

Desde seu lançamento, “Quero Você” não demorou a se tornar um fenômeno nas paradas de sucesso da Netflix, superando até filmes mais consagrados. Esse êxito se deve à trama envolvente e ao equilíbrio perfeito entre momentos românticos e tensões psicológicas que cativam a audiência.

O filme é uma mistura de enredo bem construído, interpretações marcantes e a visão sensível da diretora Sherry Hormann. Para quem ainda não conferiu, essa é uma oportunidade imperdível de se aprofundar em uma história cheia de paixão e mistério, que tem conquistado muitos ao redor do mundo.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Entregadores em SP finalmente têm lugar seguro e exclusivo: veja os detalhes

Entregadores em SP ganham espaço seguro e exclusivo: confira detalhes

21 minutos atrás
Guiana distribui riqueza do petróleo com cheques para adultos, bônus a bebês, auxílio a estudantes e cortes de impostos.

País vizinho distribui verba do petróleo e reduz impostos

1 hora atrás
Free shops no Uruguai atraem brasileiros com preços baixos, produtos originais e garantia, tornando Rivera e Río Branco novos destinos de compras.

Novo destino de compras ganha brasileiros com preços e conforto

2 horas atrás
Descubra o Uruguai, ex-território brasileiro com praias deslumbrantes, churrasco famoso e qualidade de vida acima da média.

Território brasileiro que encanta com churrasco e qualidade de vida

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo