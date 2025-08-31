O drama romântico da Netflix que virou fenômeno de audiência

A Netflix segue surpreendendo seus assinantes com produções que fazem o coração bater mais forte. Um exemplo disso é o filme de romance erótico alemão “Quero Você”, dirigido por Sherry Hormann. Este drama acaba de se destacar como um dos mais assistidos globalmente na plataforma, marcando presença tanto na Alemanha quanto no Brasil.

A narrativa é uma mistura de romance, mistério e suspense, envolvida em cenários deslumbrantes. A trama se desenrola em uma ilha paradisíaca, onde os personagens principais, Svenja Jung e Theo Trebs, vivem reviravoltas emocionantes e inesperadas.

Enredo e protagonistas

Em “Quero Você”, acompanhamos Lilli, interpretada por Svenja Jung, que chega à ilha para visitar sua irmã Valeria, vivida por Tijan Marei. O que deveria ser uma visita tranquila se transforma em um emaranhado de segredos e revelações. Valeria está noiva de Manu (Victor Meutelet), o que já causa uma certa estranheza em Lilli. Mas a história ganha outro brilho quando Lilli se envolve com Tom, o charmoso gerente de uma boate local, interpretado por Theo Trebs.

A ilha em si é quase um personagem, com mistérios ocultos que prometem mudar o rumo das vidas de todos.

O sucesso de “Quero Você” na Netflix

Desde seu lançamento, “Quero Você” não demorou a se tornar um fenômeno nas paradas de sucesso da Netflix, superando até filmes mais consagrados. Esse êxito se deve à trama envolvente e ao equilíbrio perfeito entre momentos românticos e tensões psicológicas que cativam a audiência.

O filme é uma mistura de enredo bem construído, interpretações marcantes e a visão sensível da diretora Sherry Hormann. Para quem ainda não conferiu, essa é uma oportunidade imperdível de se aprofundar em uma história cheia de paixão e mistério, que tem conquistado muitos ao redor do mundo.