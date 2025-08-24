Notícias

Novo shopping com roda-gigante e 50 lojas será erguido no RJ

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Super shopping com roda-gigante e 50 lojas será construído em cidade colada ao Rio de Janeiro
Super shopping com roda-gigante e 50 lojas será construído em cidade colada ao Rio de Janeiro

Cariacica, que faz parte da Grande Vitória no Espírito Santo, tá prestes a ganhar um grande impulso no seu desenvolvimento urbano. A cidade anunciou um novo projeto super bacana: um shopping a céu aberto no bairro Operário, bem às margens da BR-262. Esse lugar vai se chamar Distrito Braspérola.

Esse empreendimento será montado na antiga fábrica Braspérola e promete mudar a cara da região. Além de ser um espaço de lazer e compras, há a expectativa de que ele gere mais de 3 mil vagas de trabalho, tanto diretas quanto indiretas.

Um novo modelo de shopping

Inspirado nos outlets americanos, o shopping ocupará 40 mil metros quadrados e contará com 50 lojas, englobando tanto lojas-âncora quanto lojas menores, além de uma variedade de restaurantes. Um dos grandes diferenciais desse projeto será uma roda gigante, que vai oferecer uma vista incrível da paisagem local.

Esse empreendimento não só vai revitalizar uma área que estava subutilizada, mas também tem uma localização estratégica, conectando Cariacica com outras cidades e até estados próximos, como o Rio de Janeiro. Economicamente, a ideia é aumentar a circulação de dinheiro na região e criar um monte de empregos. Isso tudo é fruto de uma parceria entre investidores privados e políticas municipais que buscam trazer mais investimentos para a cidade.

O que esperar do Distrito Braspérola

Mas o projeto não é só sobre compras, não! Com uma infraestrutura bem planejada, espera-se que o local se torne um verdadeiro ponto de encontro e lazer para famílias e visitantes.

O espaço contará com amplas áreas verdes, um parque de diversões e estacionamento para 1.200 veículos, tudo pensado para garantir acessibilidade e conforto para quem passa por lá.

O projeto já foi apresentado à Prefeitura de Cariacica e as obras devem começar nos próximos meses, com a previsão de que tudo fique pronto em cerca de 18 meses. A administração municipal está bem animada com o que esse empreendimento pode trazer de transformador para a cidade.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Nova proposta pode PROIBIR o uso de dinheiro em apostas online no país inteiro

Proposta proíbe uso de dinheiro em apostas online no país

5 minutos atrás
Proprietários devem cumprir estes procedimentos para alugar imóveis

Procedimentos essenciais para aluguel de imóveis por proprietários

35 minutos atrás
Nova função de IA no WhatsApp ajuda a escrever, traduzir e resumir mensagens

Nova função de IA no WhatsApp facilita escrita, tradução e resumo

2 horas atrás
O que a psicologia diz sobre quem se veste sempre de preto

Psicologia analisa perfil de quem se veste de preto

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo