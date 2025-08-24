Novo shopping com roda-gigante e 50 lojas será erguido no RJ

Cariacica, que faz parte da Grande Vitória no Espírito Santo, tá prestes a ganhar um grande impulso no seu desenvolvimento urbano. A cidade anunciou um novo projeto super bacana: um shopping a céu aberto no bairro Operário, bem às margens da BR-262. Esse lugar vai se chamar Distrito Braspérola.

Esse empreendimento será montado na antiga fábrica Braspérola e promete mudar a cara da região. Além de ser um espaço de lazer e compras, há a expectativa de que ele gere mais de 3 mil vagas de trabalho, tanto diretas quanto indiretas.

Um novo modelo de shopping

Inspirado nos outlets americanos, o shopping ocupará 40 mil metros quadrados e contará com 50 lojas, englobando tanto lojas-âncora quanto lojas menores, além de uma variedade de restaurantes. Um dos grandes diferenciais desse projeto será uma roda gigante, que vai oferecer uma vista incrível da paisagem local.

Esse empreendimento não só vai revitalizar uma área que estava subutilizada, mas também tem uma localização estratégica, conectando Cariacica com outras cidades e até estados próximos, como o Rio de Janeiro. Economicamente, a ideia é aumentar a circulação de dinheiro na região e criar um monte de empregos. Isso tudo é fruto de uma parceria entre investidores privados e políticas municipais que buscam trazer mais investimentos para a cidade.

O que esperar do Distrito Braspérola

Mas o projeto não é só sobre compras, não! Com uma infraestrutura bem planejada, espera-se que o local se torne um verdadeiro ponto de encontro e lazer para famílias e visitantes.

O espaço contará com amplas áreas verdes, um parque de diversões e estacionamento para 1.200 veículos, tudo pensado para garantir acessibilidade e conforto para quem passa por lá.

O projeto já foi apresentado à Prefeitura de Cariacica e as obras devem começar nos próximos meses, com a previsão de que tudo fique pronto em cerca de 18 meses. A administração municipal está bem animada com o que esse empreendimento pode trazer de transformador para a cidade.