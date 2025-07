Mudança importante para quem obtiver visto dos EUA

A partir de 2 de setembro, quem estiver planejando solicitar um visto americano vai enfrentar algumas mudanças importantes. O Departamento de Estado dos Estados Unidos decidiu que a maioria dos solicitantes, incluindo crianças e idosos, agora terá que aparecer pessoalmente para as entrevistas. Antes, esses grupos estavam isentos dessa exigência.

Essas novas regras vêm após um período em que, durante a pandemia, muitos pedidos puderam ser feitos sem a necessidade de comparecer às entrevistas. Agora, com a volta do processo presencial, o governo quer implementar controles mais rígidos. Isso significa que a espera nos consulados pode aumentar.

Novos procedimentos para solicitação de vistos

Os novos requisitos afetam diversos tipos de visto, como os de turismo (B-1/B-2), estudo (F e M), trabalho (H e L) e intercâmbio (J). E não é só isso: as regras para renovação de vistos também ficaram mais duras. Antes, era possível renovar um visto sem entrevista se isso ocorresse até 48 meses após a expiração. Agora, esse prazo foi reduzido para apenas 12 meses.

Impactos nas famílias e na logística

Essa mudança traz desafios, especialmente para famílias com crianças menores de 14 anos, que agora precisam comparecer aos consulados para as entrevistas. Isso não apenas aumenta a demanda por atendimentos, mas também pode ser complicado para quem mora em regiões distantes dos serviços consulares. Além disso, pessoas com mais de 80 anos, que antes podiam renovar seus vistos sem sair de casa, agora também terão que passar pelo processo.

Alterações nas taxas de solicitação de visto

E não para por aí: a partir do ano fiscal de 2026, as taxas para emissão de vistos devem aumentar. Uma nova taxa chamada “Visa Integrity Fee” vai adicionar US$ 250 ao custo atual dos vistos de turismo. Com isso, o total para quem pedir um visto de turismo pode chegar a aproximadamente US$ 435. Essas taxas extras foram justificadas como uma forma de garantir a segurança e a boa administração do sistema de vistos.

Futuro dos procedimentos consulares

Essas mudanças, oficialmente anunciadas em julho, têm o objetivo de fortalecer a segurança e os controles em relação à imigração, considerando os novos desafios que estão surgindo pelo mundo. Embora essas medidas demonstrem um aumento no rigor, é provável que tanto os tempos de espera quanto os custos para obter um visto aumentem.

Os consulados vão precisar se adaptar rapidamente a essas novas normas, e é essencial que quem vai solicitar um visto fique por dentro das informações disponíveis nos canais oficiais das embaixadas e consulados, para não ser surpreendido nas entrevistas.