Monumentos mais antigos que as pirâmides são descobertos

Arqueólogos da Universidade Adam Mickiewicz, na Polônia, fizeram descobertas incríveis em uma localidade chamada Wyskoć, que fica na província de Wielkopolska. Eles desenterraram duas estruturas antigas, conhecidas como “pirâmides polonesas”, que têm mais de 5.500 anos. Essas construções chamam a atenção por oferecer uma valiosa visão sobre as práticas funerárias e as habilidades em engenharia de uma das primeiras sociedades agrícolas da Europa, ligadas à cultura Funnelbeaker.

Essas "pirâmides" não são bem como as que imaginamos. Elas são montes trapezoidais com até 200 metros de comprimento e estão direcionadas aos pontos cardeais. Isso sugere que os construtores neolíticos tinham um conhecimento avançado de astronomia e design, algo admirável considerando o período em que foram edificadas.

Detalhes dos túmulos de 5.500 anos

Os túmulos foram erguidos com enormes blocos de pedra que podem pesar até 10 toneladas. Pode ser difícil imaginar como essas pedras foram movidas sem a tecnologia moderna, mas acredita-se que os antigos usavam trenós e muita força humana. Infelizmente, muitas dessas pedras foram retiradas ao longo do tempo e reutilizadas nas construções da população local.

A descoberta das “pirâmides polonesas” impressiona não apenas pela preservação, mas também pela engenhosidade dos construtores da época. Mesmo sem equipamentos sofisticados, eles conseguiram levantar estruturas que ainda resistem ao passar dos anos. Isso evidencia a sofisticação da cultura Funnelbeaker, famosa por seus trabalhos em cerâmica e por seus sepultamentos monumentais.

Significância arqueológica

As escavações continuam a todo vapor e já foram identificados cinco locais em potencial para descobrir mais “pirâmides polonesas”. Um desses locais já confirmou a presença de achados semelhantes, aumentando a expectativa sobre novas investigações que podem revelar mais sobre o cotidiano e as práticas rituais dos antigos moradores da região.

Atualmente, o local das descobertas não está aberto ao público. Os arqueólogos estão focados em preservar o sítio enquanto coletam mais informações. Porém, há planos para novas explorações nos próximos anos, que poderão abrir as portas para visitantes interessados em mergulhar na história e no rico patrimônio cultural da região.