Feriados nacionais do Brasil em 2026: confira as datas

Em 2026, os trabalhadores brasileiros vão ter a oportunidade de curtir ainda mais os feriados e aproveitar o descanso merecido. O calendário traz uma boa quantidade de feriados, e muitos deles vão cair em dias úteis, permitindo que as pessoas aproveitem os diazinhos de folga.

Começando com o pé direito, o Ano Novo será celebrado no dia 1º de janeiro, que cai em uma quinta-feira. Para emendar, teremos um ponto facultativo na sexta-feira, dia 2, o que pode se transformar em um feriadão de quatro dias, perfeito para recarregar as energias.

Quais são os feriados?

Entre os próximos feriados, tem o de Tiradentes, que acontece na terça-feira, 21 de abril, e a Corpus Christi, em 4 de junho, uma quinta-feira. Isso significa que ambos têm potencial para serem prolongados em até quatro dias, permitindo viagens ou aquele descanso em casa.

Além disso, há feriados que garantem pelo menos três dias seguidos de folga. Em abril, a Sexta-Feira Santa será no dia 3, e o Dia do Trabalhador cai em uma segunda-feira, 1º de maio. O Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, também dá um respiro aos trabalhadores, caindo em uma sexta-feira.

E não podemos esquecer do Natal, que acontecerá no dia 25 de dezembro, um dia maravilhoso que vai cair em uma sexta-feira, permitindo mais um mini feriadão de três dias. Os feriados de Ano Novo, em 1º de janeiro, e o Carnaval, em 16 e 17 de fevereiro, também estão no calendário, trazendo alegria e diversão no começo do ano.

Em abril, teremos a Paixão de Cristo na sexta-feira, dia 3, seguida pelo domingo de Páscoa no dia 5. O resto do mês reserva o feriado de Tiradentes, enquanto em maio, o dia 1º marca novamente o Dia do Trabalhador. No mês de junho, Corpus Christi, também numa quinta-feira, promete mais um dia de descanso.

Abrindo o segundo semestre, a Independência do Brasil é celebrada em 7 de setembro, uma segunda-feira, e o feriado de Nossa Senhora Aparecida acontece em 12 de outubro. O Dia de Finados, em 2 de novembro, e a Proclamação da República em 15, que cai num domingo, estarão também nessa lista. Por fim, o dia 20 de novembro será uma sexta-feira, comemorando o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, seguido pela Véspera de Natal em 24 de dezembro, que cai em uma quinta-feira, e termina com a Véspera do Ano Novo no dia 31.

Com tantos feriados à vista, 2026 promete ser um ano cheio de oportunidades para relaxar e aproveitar a vida!