Diamante avaliado em R$ 16 milhões é descoberto em Minas Gerais

Um diamante incrível, pesando 646,78 quilates, foi encontrado em Minas Gerais, mais precisamente em Coromandel, no Alto Paranaíba. Com um valor estimado em R$ 16 milhões, essa pedra preciosa é considerada o segundo maior diamante já registrado no Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Mineração (ANM).

Coromandel se destaca por ser a região que já revelou os maiores diamantes do país. O recorde anterior pertence ao diamante “Getúlio Vargas”, que, em 1938, surpreendeu todos com seus 727 quilates.

As especificações da pedra

Para você ter uma ideia, cada quilate equivale a 0,2 gramas, ou seja, essa pedra tem 129,36 gramas. Em maio, o diamante foi avistado e, seguindo todas as normas, obteve a autorização necessária para a extração através da Permissão de Lavra Garimpeira (PLG). Desde então, a ANM também liberou o processo para a retirada do mineral.

De acordo com a Prefeitura de Coromandel, que abriga cerca de 29 mil pessoas, o diamante foi retirado da margem do Rio Douradinho e apresenta uma coloração marrom. Além disso, a extração desse recurso gera a Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), cujo percentual é de 2%, referente ao valor total, já descontando os tributos relacionados à venda.

Esse montante deve ser destinado ao Governo Federal, e há uma expectativa de que aproximadamente R$ 320 mil sejam direcionados ao município. O proprietário do local onde a gema foi encontrada já está cuidando de toda a documentação necessária, como o Relatório de Transações Comerciais (RTC) e o Cadastro Nacional de Comércio de Diamantes (CNCD).

Neste mês de maio, tudo foi formalizado, e agora a pedra pode ser comercializada tanto no Brasil quanto no exterior. O geólogo Daniel Fernandes, formado pela Universidade Federal do Mato Grosso, compartilhou essas informações em suas redes sociais. Ele explicou que a avaliação inicial da pedra depende dos quilates, mas não para por aí. Outros fatores, como a pureza e a transparência, são cruciais para determinar o verdadeiro valor da gema quando se trata de lapidação. A cor do diamante também desempenha um papel importante — alguns tons são mais raros e, consequentemente, mais valorizados.

Essas características tornam essa descoberta ainda mais impressionante e mostram a riqueza mineral que Minas Gerais tem a oferecer.