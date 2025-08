Destinos que não são favoráveis a turistas brasileiros

O Brasil é reconhecido mundialmente pela sua hospitalidade e calor humano. Turistas que passam por aqui costumam se surpreender com a forma acolhedora com que são recebidos. Essa característica, bem típica dos brasileiros, faz a diferença, principalmente quando pensamos em como o processo de entrada no país é, geralmente, mais fácil do que em várias outras nações.

Entretanto, essa receptividade nem sempre é a mesma quando nossos compatriotas decidem explorar o mundo. Muitos brasileiros já relataram experiências não muito agradáveis ao viajar ao exterior, muitas vezes influenciadas por fatores políticos, culturais e econômicos. Não há nenhum país que proíba formalmente a entrada de brasileiros, mas algumas localidades têm fama de serem menos amigáveis. Vamos falar sobre cinco desses destinos.

Paquistão

Entrar no Paquistão pode ser um desafio. Apesar de haver uma embaixada brasileira em Brasília, o processo de entrada por lá é bastante complicado. É necessário juntar uma série de documentos e passar por diversas etapas antes de conseguir a permissão. Para quem viaja a negócios, por exemplo, uma carta de convite do país é exigida.

Nauru

Nauru é uma das menores ilhas do mundo, localizada na Macronésia. O curioso é que ela não possui representação diplomática própria. Então, para visitar Nauru, você terá que procurar consulados ou embaixadas em outros países, como Austrália ou Tailândia, para facilitar a entrada.

Somália

A Somália não é considerada um destino turístico atrativo, principalmente devido aos grandes desafios internos que enfrenta. Além das dificuldades para conseguir um visto, o país lida com problemas de violência e falta de recursos. Isso acaba dificultando o crescimento do setor turístico por lá.

Uzbequistão

O Uzbequistão é repleto de atrações históricas fascinantes, mas para visitá-lo, você vai precisar de um convite, seja de um nativo ou de um hotel. Além disso, se sua estadia passar de três dias, a burocracia se torna ainda mais intensa, tornando a viagem mais desgastante.

Butão

O Butão abriu suas portas ao turismo há cerca de 25 anos, mas ainda é um destino complexo. A entrada é condicionada à compra de pacotes turísticos de agências locais, o que significa que viagens independentes não são permitidas. O processo para obter o visto também pode ser demorado, exigindo paciência dos interessados.

Esses detalhes mostram que, embora o Brasil seja conhecido por sua cordialidade, nem todos os países compartilham da mesma receptividade.