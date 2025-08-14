Descubra quantas calorias ele realmente possui

O café é um verdadeiro companheiro na rotina de muitos brasileiros. Ele faz parte do café da manhã, das pausas no trabalho e até mesmo dos momentos de descontração. Mas já parou para pensar nas calorias que uma xícara de café pode ter? Vamos conferir!

Uma xícara de café preto, sem açúcar e sem leite, tem apenas cerca de 2 calorias. Isso mesmo, quase nada! Mas a história muda quando começamos a adicionar ingredientes como leite e açúcar.

Como o leite influencia nas calorias?

Se você acrescentar 200 ml de leite integral ao seu café, isso pode subir para aproximadamente 128 calorias. Agora, se optar pelo leite desnatado, o número cai para cerca de 89 calorias. A diferença está na gordura presente no leite: o integral carrega mais gordura e, consequentemente, mais calorias. Escolher o leite desnatado é uma boa opção para quem quer cortar umas calorias sem perder o sabor do café.

Além das calorias, o leite traz nutrientes importantes, como cálcio e proteínas, que são ótimos para os ossos e ajudam na saciedade. Assim, ao adicionar leite ao café, você não só enriquece o sabor, mas também dá um toque saudável à bebida.

Adicionando o açúcar

Quando se fala em açúcar, as calorias podem aumentar bastante. Cada colher de chá contém, em média, cerca de 16 calorias. Mesmo que você use leite desnatado no café, o açúcar pode elevar o total calórico de forma significativa. Uma alternativa interessante são os adoçantes, como a sucralose e a estévia, que permitem um sabor doce sem as calorias extras.

Nutrição e precauções com o café com leite

O café com leite pode ser uma boa maneira de começar o dia, oferecendo energia e ajudando na saciedade. A cafeína do café dá aquele gás, enquanto o leite contribui para manter a sensação de plenitude. No entanto, atenção: quem tem intolerância à lactose ou alergia ao leite deve procurar opções vegetais, como leites de amêndoas ou soja.

É bom lembrar também que o consumo exagerado de cafeína pode resultar em ansiedade ou insônia. Então, moderação é sempre a chave para aproveitar os benefícios do café sem passar por efeitos colaterais indesejados.