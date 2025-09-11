Túnel submarino vai conectar duas cidades

Em um passo importante para melhorar a mobilidade urbana no litoral de São Paulo, o governo do estado, em colaboração com a União, revelou um projeto de infraestrutura que promete transformar a travessia entre Santos e Guarujá. No dia 5 de setembro, aconteceu o leilão para a construção do Túnel Imerso, um empreendimento que demandará cerca de R$ 6,8 bilhões.

Esse túnel será erguido através de uma Parceria Público-Privada (PPP), com a liderança da empresa portuguesa Mota-Engil, em conjunto com a China Communications Construction Company (CCCC). A expectativa é que essa nova via reduza o tempo da travessia atual de 18 minutos, feita por balsa, para apenas 5 minutos. Com certeza, uma mudança que facilitará muito a vida dos moradores e turistas da região.

Uma Técnica Inédita no Brasil

A construção do túnel vai inserir uma técnica que nunca foi utilizada no Brasil, embora já seja comum em países como Japão e Holanda. Essa metodologia se baseia na imersão de módulos de concreto pré-moldados no canal que une as duas cidades, o que é diferente dos túneis convencionais que costumam ser escavados.

Esse novo método traz vantagens significativas, como uma construção mais rápida e com menor impacto ambiental. O túnel terá uma extensão total de 1,5 km, sendo que 870 metros ficarão submersos. Além disso, contará com três faixas em cada sentido, uma ciclovia, uma passarela para pedestres e a infraestrutura necessária para serviços públicos.

Benefícios para o Porto de Santos e a Economia Local

A previsão é que esse túnel traga benefícios significativos, especialmente para o Porto de Santos, que é o maior da América Latina. A obra deve ajudar a reduzir os custos logísticos, o que incrementa a competitividade das exportações brasileiras ao otimizar o fluxo de veículos.

Outro ponto interessante é a promessa de gerar aproximadamente 9 mil empregos diretos e indiretos durante a construção. Isso ressalta a importância econômica do projeto para a região.

Desapropriações e Aprovações Legais

No entanto, o projeto não vem sem desafios. As desapropriações necessárias têm gerado preocupação, principalmente entre os moradores da área. Em Santos, cerca de 200 famílias poderão ser afetadas, e isso provocou protestos durante o leilão. No Guarujá, a situação é ainda mais delicada, já que há um número maior de edificações a serem removidas.

Embora o túnel já tenha recebido a licença ambiental prévia, ainda faltam as licenças de instalação e operação. A obtenção dessas aprovações pode atrasar, especialmente se surgirem contestações ambientais.

No geral, o Túnel Imerso representa uma mudança significativa para o litoral paulista, atendendo a uma necessidade antiga da população e fortalecendo o Porto de Santos. As obras devem começar entre 2026 e 2027, com a conclusão prevista para 2031. É um investimento substancial, que certamente trará mudanças para a região e facilitará a vida de quem vive e transita por lá.