Banco oferece viagens de Uber gratuitas para clientes

Hoje em dia, com os preços nas alturas, muitos estão buscando alternativas para chegar aos aeroportos pelo Brasil. Nesse cenário, uma novidade pode aliviar o bolso de quem viaja com frequência. O Nubank, em parceria com a Mastercard, lançou uma oferta interessante: transporte de Uber gratuito para alguns dos principais aeroportos do país.

Esse benefício faz parte do pacote de serviços do Nubank Ultravioleta, além dos cartões Mastercard Black e Platinum. Se você é um dos usuários desses cartões, aproveite essa oportunidade que traz economia, conforto e segurança.

A gratuidade

Para começar a usufruir dessa gratuidade no Uber, o primeiro passo é acessar o Mastercard Viagens e Concierge. Depois, você vai precisar criar uma conta no site. É fácil: basta inserir os dados do seu cartão Nubank ou de um dos outros cartões aceitos.

Ao fazer login, procure por “Ofertas e Experiências”. Aí, clique para encontrar algo chamado “Transfer até o aeroporto”. Após selecionar essa opção, confirme as informações. Você vai receber um voucher de até R$ 80, que será creditado diretamente na sua conta do Uber. Esse valor pode ser usado para trajetos até os aeroportos participantes.

Além dessa opção, há a possibilidade de fazer reservas pelo Concierge da Mastercard. Esse serviço vale tanto para passagens aéreas quanto para reservas em lugares para relaxar ou até mesmo aluguel de carro. Com ele, você pode conseguir vouchers que permitem duas viagens de Uber gratuitas por ano.

Os vouchers de R$ 80 são válidos para várias regiões. Por exemplo, no Rio de Janeiro, são aceitos no Santos Dumont e no Aeroporto Internacional Tom Jobim (GIG). Em São Paulo, o Aeroporto Internacional de Guarulhos é um dos incluídos. Outros locais como Curitiba, Porto Alegre, Recife, Florianópolis e Goiânia também fazem parte da lista.

Esse tipo de iniciativa não só facilita, mas também demonstra como a tecnologia e o crédito podem oferecer um suporte valioso nas nossas rotinas, especialmente para aqueles que estão sempre em movimento.